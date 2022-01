Des Cartels mexicains utiliseraient GTA V pour recruter de nouveaux membres

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Très réaliste,invite les joueurs à incarner trois personnages différents dans des affaires criminelles, impliquant drogues et sexualité, selon son mode Histoire. Et GTA Online est du même acabit. Le titre de Rockstar fait partie des meilleurs jeux vendus et touche beaucoup de joueurs. D'ailleurs, son taux d'audience a encore plus grimpé suite à la mise à disposition gratuite du jeu sur la plateforme Epic Games Store. Malheureusement, des personnes mal intentionnées ont probablement elles aussi profiter de cette offre.En effet, Forbes a récemment mis en lumière une affaire criminelle impliquant GTA V :. C'est tout du moins ce qu'elle a avoué aux agents de la protection des frontières. Bien qu'elle jugeât ce travail « étrange », elle l'entreprit tout de même, car beaucoup d'argent lui fut promis. Pour rappel, elle fut arrêtée pour détention de drogues, avec près de 60 kilos de métamphétamine, alors qu'elle essayait de passer les différentes frontières entre le Mexique et au sein des États-Unis. Les services de douane l'ont alors intercepté en Arizona, au volant d'une Jeep Cherokee.D'ailleurs, il ne s'agirait pas de la seule affaire judiciaire et criminelle impliquant GTA V.. La police mexicaine avait déjà fait ce constat, l'année dernière.