Grounded 2 : Cette raison étonnante est à l'origine de la création du titre

Grounded 2 est un jeu de survie coopératif développé par Obsidian Entertainment, disponible en accès anticipé depuis le 29 juillet 2025 sur PC et Xbox Series via Game Pass. Explorez un gigantesque parc, construisez votre base, utilisez l'Omni-tool, chevauchez des insectes (Buggies) pour vous déplacer, et survivez en solo ou en multijoueur avec cross‑play.