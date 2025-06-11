Grounded 2 : Cette raison étonnante est à l'origine de la création du titre

Grounded 2 a surpris les fidèles de la franchise, qui s'attendaient davantage à une mise à jour du premier opus. Mais le producteur exécutif a dévoilé pourquoi cette suite va voir le jour.
Pendant le Xbox Games Showcase du 8 juin 2025, Obsidian Entertainment (derrière des titres comme Avowed
et The Outer Worlds 2
) a étonné les spectateurs en dévoilant la première bande-annonce de Grounded 2
. En effet, rien ne présageait de la sortie d'une suite, d'autant que les développeurs pouvaient mettre à jour le premier opus en proposant un DLC par exemple. Cependant, Marcus Morgan (le producteur exécutif du jeu) a expliqué pourquoi cette option a été préférée.
Deux éléments majeurs derrière la création de Grounded 2
Dans un premier temps, Marcus Morgan a rappelé aux journalistes d'IGN
que le jeu original a été développé sur Xbox One
. Or, les restrictions techniques de la console font qu'il est désormais très difficile « d'intégrer physiquement des éléments dans le jeu. Ainsi, si nous voulions ajouter du contenu, nous aurions eu du mal à développer le jeu. Et cela aurait ruiné l'aspect immersif
».
Mais les limitations techniques liées au premier opus ne sont pas les seules raisons ayant poussé le studio à développer Grounded 2
. Lors du même entretien, Marcus Morgan révèle que les équipes souhaitaient également raconter une nouvelle histoire et concevoir des montures inédites.
Une nouvelle épopée qui n'est pas développée uniquement par Obsidian Entertainment
Si le premier opus était exclusivement développé par Obsidian Entertainment, ce ne sera pas le cas pour Grounded 2. La co-réalisation du titre a été confiée à Eidos Montreal
, connu pour avoir développé Marvel's Guardians of the Galaxy et Shadow of the Tomb Raider. Marcus Morgan a confié que plusieurs de ses développeurs, passionnés par le premier jeu, ont conçu le prologue et les ennemis de cette suite.
Pour conclure, rappelons que Grounded 2
sera disponible dès le 29 juillet 2025 sur PC et Xbox Series en accès anticipé.
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