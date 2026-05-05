Gray Zone Warfare : PS5, Xbox, hausse de prix et version 1.0... Le studio nous dit tout

Après le déploiement réussi de la mise à jour 0.4 Spearhead, Madfinger Games ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Dans un entretien exclusif accordé à GAMEWAVE, le studio tchèque lève le voile sur les prochaines étapes cruciales de son FPS tactique : entre l'arrivée attendue sur PS5 et Xbox, une révision inévitable du prix de vente et la promesse d'une expérience sans microtransactions, l'avenir de Gray Zone Warfare se précise pour 2026.

Gray Zone Warfare est revenu sur le devant de la scène ces dernières semaines avec la sortie de sa nouvelle mise à jour, la version 0.4, qui améliore de nombreux points tout en apportant du contenu. Une étape importante, jugée comme un nouveau jeu par le studio, vers la 1.0 qui se rapproche, bien que Madfinger ait encore de nombreux projets avant ce moment important. Nous avons eu l'occasion de nous entretenir avec le studio tchèque, notamment sur son portage sur consoles et sa 1.0.

L'arrivée sur consoles confirmée pour la version 1.0

C'est sans doute l'une des questions les plus récurrentes au sein de la communauté, quand pourrons-nous arpenter la jungle de Lamang avec une manette entre les mains ? Madfinger Games nous a confirmé que le portage de Gray Zone Warfare vers la PS5 et la Xbox est bel et bien sur les rails.

Le studio prévoit une sortie sur consoles parallèlement au lancement de la version 1.0 complète du jeu. Pour préparer le terrain, les développeurs travaillent actuellement sur la première étape technique indispensable, l'implémentation propre du support gamepad pour la version PC. L'équipe se dit prête à relever les défis techniques de cette transition grâce à son expérience interne.

Nous allons porter Gray Zone Warfare sur consoles, probablement dans le cadre de la sortie de la version complète 1.0. Il est essentiel que toutes les conditions indispensables au succès du jeu soient réunies pour nous, les développeurs. Nous sommes bien préparés à relever les défis techniques liés au portage sur consoles, car nous disposons d'une équipe de professionnels expérimentés possédant les compétences nécessaires. Actuellement, la première étape consiste à mettre en place correctement la prise en charge des manettes.















Une hausse de prix prévue, mais zéro microtransaction

Le développement d'un projet de cette envergure a un coût, et le prix d'entrée de Gray Zone Warfare est amené à évoluer. Le studio a été très clair avec nous, le prix du jeu augmentera lors des futurs jalons significatifs de l'accès anticipé ainsi qu'au moment de la sortie finale. Cette décision accompagne l'enrichissement massif du contenu et de la rejouabilité prévue pour les mois à venir.

« Nous prévoyons d'augmenter le prix à chaque étape importante qui apportera davantage de contenu et de rejouabilité. Cela devrait se produire pendant la phase d'accès anticipé et lors de la sortie officielle du jeu », explique le studio.







Toutefois, que les joueurs se rassurent sur un point essentiel : les microtransactions ne verront jamais le jour dans le jeu. Madfinger souhaite conserver un modèle économique traditionnel, soutenu uniquement par la vente du jeu et des éditions premium pour ceux qui désirent supporter activement le studio. « Ce qui ne figurera certainement pas dans le jeu, ce sont les microtransactions ». Une excellente nouvelle, pour éviter les dérives qui briseraient l'immersion, comme c'est par exemple le cas dans la saga Call of Duty.

Garder le rythme après Spearhead pour 2026

Malgré les complexités inhérentes à un accès anticipé, le studio affirme avoir « très peu dévié » de son plan de route original. L'objectif principal pour l'année 2026 est de capitaliser sur le succès de la mise à jour 0.4 Spearhead, qui a fait revenir de nombreux joueurs sur Gray Zone Warfare.

Le travail a déjà commencé sur la prochaine mise à jour majeure, prévue elle aussi pour cette année. Madfinger Games continue de prôner la transparence totale avec sa communauté, mettant à jour sa feuille de route au fur et à mesure des avancées technologiques et des retours des joueurs.

La totalité de l'entretien est à découvrir dans cet article.