« Atteindre un statut culte » : Madfinger Games dévoile son ambition ultime pour Gray Zone Warfare

Au-delà des mises à jour techniques et des nouveaux contenus, quelle est la finalité de Gray Zone Warfare ? En clôture de notre entretien, Madfinger Games a partagé avec nous une ambition rare : celle de voir son œuvre rejoindre le panthéon des shooters tactiques et devenir, à terme, une référence culturelle pour les fans du genre.

Pour accompagner la sortie de la mise à jour majeure Spearhead de Gray Zone Warfare, nous avons eu l'occasion de nous entretenir avec Madfinger, pour évoquer plusieurs choses. La question de l'ambition et l'objectif avec le FPS est notamment arrivée, avec le souhait de l'équipe d'entrer pour de bon dans le paysage vidéoludique et d'être connu de tous ou presque.

Le modèle S.T.A.L.K.E.R. Anomaly

Interrogé sur ses objectifs à long terme, le studio ne cache pas ses inspirations. L'ambition est claire, atteindre la longévité et la profondeur des plus grands noms de la simulation de survie. « J'aimerais que notre jeu atteigne un statut culte à l'avenir », nous confie notre interlocuteur, citant une référence bien précise qui parlera aux amateurs de hardcore-gaming.

J'aimerais que notre jeu atteigne un statut culte à l'avenir, comme l'a fait le meilleur mod de la franchise S.T.A.L.K.E.R., Anomaly. J'espère que l'endgame de Gray Zone Warfare sera assez convaincant pour qu'un grand nombre de joueurs reviennent régulièrement pendant de nombreuses années.















Pour atteindre ce statut, Madfinger mise sur une densification de son univers. Le studio profite du potentiel de sa carte massive pour ajouter de nombreux points d'intérêt destinés aux nouvelles missions et à la narration environnementale. « Cela soutient et accentue parfaitement l'expérience PvE, qui est devenue un objectif commun pour notre communauté et nous », précise l'équipe.

Une transparence comme ligne de conduite

Alors que de nombreux studios gardent leurs secrets jalousement, Madfinger réaffirme sa volonté de co-construire le jeu avec ses joueurs. À la question de savoir s'ils cachent encore des surprises, la réponse est humble : « C'est une question difficile, car nous sommes transparents tout le temps et n'avons pas de secrets dans nos manches ».

Nous avons toujours donné la priorité à la transparence avec notre communauté. [...] Jusqu'à présent, nous avons très peu dévié du plan original. Toute l'équipe travaille dur pour que cela continue ainsi.

Comme c'est le cas depuis la sortie, le studio se montre transparent quant aux nouveautés qui seront intégrées. La prochaine mise à jour n'arrivera que dans quelques mois, mais les premiers détails pourraient être très vite partagés.









Pour ce qui est de notre interview, vous la retrouverez dans son intégralité dans cet article. Mais nous avons également abordé la difficulté de l'optimisation pour une telle production.