Gray Zone Warfare continue de cartonner, et voit une augmentation de 1 000 % de ses joueurs

Une semaine après la publication de sa dernière mise à jour majeure, Gray Zone Warfare continue de voir sa fréquentation exploser, prouvant qu'une communauté sait répondre présent quand les développeurs sont à l'écoute.

Il y a une semaine, le studio MADFINGER Games publiait sa troisième mise à jour majeure depuis sa sortie, il y a deux ans, mais sans doute la plus importante et ambitieuse, tant elle améliore l'expérience. Et les joueurs semblent apprécier le résultat, étant donné que Gray Zone Warfare a signé un week-end magnifique, avec plus de 43 000 utilisateurs simultanés, et surtout, un bon impressionnant d'évaluations positives sur Steam.





Une résurrection chiffrée impressionnante

Les discussions autour du nombre de joueurs sont souvent teintées de pessimisme ces derniers temps, avec des titres qui peinent à retenir leur audience. Pourtant, MADFINGER Games vient de prouver le contraire avec Gray Zone Warfare, son jeu de tir et d'extraction militaire. Depuis le déploiement de la mise à jour Spearhead fin mars, les statistiques s'affolent de manière spectaculaire.





Le nombre de joueurs actifs mensuels a bondi de plus de 1 000 %. Le titre est passé d'une moyenne modeste tournant autour de quelques milliers de connexions simultanées à des sommets inespérés. Les développeurs ont enregistré un pic de plus de 126 000 joueurs actifs quotidiens, avec des connexions simultanées dépassant largement la barre des 40 000 (pic à 43 770). Une véritable prouesse pour un jeu en accès anticipé qui semblait s'essouffler depuis l'été dernier. De plus, les évaluations récentes sur Steam sont très positives.











Une communauté conquise par ce nouveau départ

Si les chiffres sont excellents, c'est surtout l'engouement des joueurs qui retient l'attention. Les retours sur les forums et les réseaux sociaux sont unanimes et le jeu offre de toutes nouvelles sensations. L'équipe de développement ne cache pas sa joie face à cet accueil chaleureux.

Les joueurs reviennent, et ils ont beaucoup de choses à dire sur la façon dont le jeu se prend en main désormais. Spearhead a déjà été décrit comme un nouveau départ pour Gray Zone Warfare.

Ce succès ne repose pas sur le hasard. Sans entrer dans l'inventaire minutieux des ajouts, il faut souligner que la mise à jour a transformé l'expérience globale. Les développeurs ont écouté les doléances de la communauté pour repenser l'intelligence artificielle, rendre les déplacements plus fluides et enrichir considérablement le monde ouvert de Lamang. Les joueurs apprécient particulièrement la refonte du système de progression et la nouvelle liberté d'action qui leur est offerte.





Un avenir prometteur pour l'accès anticipé

Cet afflux massif d'utilisateurs démontre l'attrait toujours vif pour les jeux de tir tactiques exigeants, à condition que le suivi soit à la hauteur des attentes. MADFINGER Games a réussi son pari en proposant une refonte guidée par les retours de sa base de fans. L'ambiance sonore retravaillée et les mécaniques de survie affinées ont achevé de convaincre les anciens joueurs, tout en motivant de nombreuses personnes de se lancer dans l'aventure, et de se laisser séduire. Le bouche-à-oreille semble fonctionner, et GZW semble renaître.



Le studio assure d'ailleurs que ce n'est que le début. Cette version 0.4 marque une étape cruciale, mais de nombreuses autres améliorations sont déjà en préparation. Pour couronner le tout et attirer les curieux qui hésiteraient encore à rejoindre les serveurs, le jeu bénéficie actuellement d'une réduction sur Steam jusqu'au 9 avril. Vous pouvez également retrouver nos guides Gray Zone Warfare pour ne pas être perdu. Enfin, il est possible de l'acquérir tout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming, qui vous le propose pour la somme de 19,79 € au lieu de 40 €, soit 51 % de réduction.