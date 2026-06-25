Gray Zone Warfare apporte des changements au PvP et célèbre son million et demi de joueurs

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 25 juin 2026 à 18h34
MADFINGER Games déploie le patch 0.4.5.0 pour Gray Zone Warfare, marquant le cap des 1,5 million de ventes. Cette mise à jour transforme l'expérience PvP, intègre le DLSS 4.5 et célèbre ce succès avec des promotions.
Gray Zone Warfare apporte des changements au PvP et célèbre son million et demi de joueurs

MADFINGER Games vient de franchir une étape symbolique avec Gray Zone Warfare. Le titre de tir tactique a officiellement dépassé le cap du million et demi de copies écoulées à travers le monde. Depuis le lancement de la précédente mise à jour majeure, en avril, 300 000 nouveaux combattants ont rejoint les serveurs. Pour célébrer cet engouement continu, les développeurs déploient aujourd'hui le patch 0.4.5.0, une mise à jour qui redéfinit en profondeur les mécaniques de conflit entre joueurs tout en apportant des optimisations techniques de pointe.

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Une refonte totale du mode Warfare

Le cœur de cette mise à jour réside dans la transformation du mode Warfare, l'expérience mêlant affrontements contre l'environnement et contre d'autres joueurs. L'objectif affiché par le studio est de rendre les combats moins prévisibles et beaucoup plus gratifiants pour les vainqueurs.

Le mode Warfare est à son meilleur lorsque chaque rencontre crée des décisions importantes, des conséquences et des histoires uniques. Avec le patch 0.4.5.0, nous changeons la façon dont le PvP commence, comment il évolue et ce que signifie réellement remporter un affrontement.

Ces paroles de Marek Rabas, directeur créatif chez MADFINGER Games, se traduisent par des modifications concrètes sur le terrain. Les zones de conflit ont été considérablement élargies. Elles passent d'un rayon de 300 à 400 mètres et se centrent désormais sur le joueur en défense. Cette subtilité tactique empêche la position des attaquants d'être immédiatement révélée, leur permettant de conserver l'effet de surprise.

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La fin des réapparitions infinies

La logique de retour au combat a également été repensée pour valoriser la survie. Les joueurs éliminés dans une zone active réapparaîtront au camp de base de leur faction, et non plus à l'avant-poste le plus proche. Les escouades victorieuses disposeront ainsi du temps nécessaire pour sécuriser le secteur et récupérer le précieux équipement de leurs adversaires. Toutefois, une clémence est accordée au premier joueur tombé au combat, qui conservera le droit de réapparaître à proximité pour tenter de récupérer son matériel.

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Dans la même veine, la capture d'un avant-poste impose désormais un délai de trente minutes avant qu'une faction adverse ne puisse tenter de le reprendre. Cette pause forcée encourage des approches plus réfléchies sur la carte de Lamang. Enfin, la communauté a été entendue avec l'intégration du partage des tâches au sein d'une escouade, facilitant grandement la progression collective.

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Des avancées technologiques et des festivités estivales

Sur le plan technique, Gray Zone Warfare franchit un nouveau cap en intégrant la prise en charge du NVIDIA DLSS 4.5. Les possesseurs de matériel compatible bénéficieront d'une qualité d'image supérieure. Les cartes graphiques de série 50 pourront même exploiter la génération de trames dynamique pour des performances décuplées. Vous pouvez retrouver le patch notes de cette mise à jour directement sur Steam.

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Pour accompagner ce patch et le succès commercial du jeu, MADFINGER Games lance une campagne estivale de Twitch Drops se déroulant jusqu'au 15 juillet. En parallèle, le titre profite des soldes d'été Steam pour s'afficher avec une réduction de 33 % sur toutes ses éditions, une offre valable jusqu'au 9 juillet. Une occasion idéale pour les curieux de s'engager sur le terrain. Et si vous manquez cette occasion, notre partenaire Instant Gaming, vous le propose pour la somme de 20,29 € au lieu de 40 €, soit 49 % de réduction.

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