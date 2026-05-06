Gray Zone Warfare : On a discuté de l'IA avec Madfinger, et c'est très prometteur

Dans un shooter tactique, l'IA est souvent le point de rupture entre immersion et frustration. Pour Gray Zone Warfare, Madfinger Games a décidé de s'attaquer de front à ce défi technique. Lors de notre échange, le studio nous a détaillé sa vision d'une intelligence artificielle capable de ressentir la "peur" et de s'organiser pour piéger les joueurs sur l'île de Lamang.

À l'occasion de la sortie de la mise à jour majeure Spearhead de Gray Zone Warfare, nous avons eu l'occasion de nous entretenir avec Madfinger, pour évoquer plusieurs choses. Au-delà de la sortie de la 1.0, nous avons également aborder l'IA, très importante dans le FPS, mais aussi le défi du PvP.

Une IA plus humaine et l'introduction du facteur "stress"

L'un des points les plus fascinants de notre entretien concerne la volonté de rendre les ennemis moins prévisibles en simulant des réactions émotionnelles. Le studio travaille sur un design complexe où le facteur de stress influence directement le comportement au combat. « Vous pouvez augmenter la tension en augmentant la complexité du comportement de l'IA », nous explique le studio, précisant que cela passe par une multiplication des réactions possibles face aux situations de bataille.

Le comportement de l'IA ne sera plus binaire, mais dicté par l'avantage psychologique sur le terrain :

Si le joueur blesse l'IA, celle-ci commencera à moins attaquer et battra en retraite ou se cachera. Si l'IA blesse le joueur, elle gagnera en confiance et commencera à attaquer le joueur de manière plus agressive, en utilisant des tactiques telles que le contournement.















Vers des embuscades authentiques et coordonnées

L'ambition de Madfinger Games ne s'arrête pas à la simple réaction individuelle des différents PNJ. L'objectif à terme est de permettre aux différentes factions de communiquer et de se coordonner. Interrogé sur la mise en place d'embuscades authentiques, le studio répond sans détour « Oui, c'est le plan. »

Pour briser la monotonie, les développeurs ont créé des factions possédant des compétences de combat variées. Cette approche permet aux joueurs de « percevoir clairement les différences de comportement de l'IA en fonction de leur affiliation à une faction donnée ». Une complexité nécessaire, selon eux, pour maintenir une tension constante dans un environnement purement PvE.

Le défi du PvE-first

Avec le pivot assumé vers le mode PvE, le défi créatif est de taille : comment garder l'adrénaline au maximum sans la menace de joueurs humains ? Pour Madfinger, la réponse réside dans la crédibilité des affrontements.

Le comportement de l'IA le plus réaliste est, bien sûr, l'objectif de tous les développeurs de shooters militaires. Une solution aussi complexe a déjà un impact significatif sur la tension dont le jeu a tant besoin.

Le studio explore également des mécaniques de maintenance et d'usure des armes. Si le sujet est actuellement à l'étude par l'équipe de design, Madfinger nous a confié vouloir « se concentrer sur cette question avec une plus grande intensité à l'avenir pour délivrer la meilleure solution ».









En d'autres termes, l'objectif est de faire de Gray Zone Warfare un jeu sous haute tension, et ce, même si le PvP tend à se réduire, avec une IA aussi humaine que possible. L'intégralité de notre interview sera à retrouver d'ici peu de temps dans nos colonnes. La totalité de l'entretien est à découvrir dans cet article.