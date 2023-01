Graveyard Keeper : Un regain de popularité sur Steam

Graveyard Keeper a regagné en popularité, ces derniers temps

Qu'est-ce que Graveyard Keeper ?

est tout d'abord sorti en mai 2018 en alpha, puis en août de la même année en version 1.0 sur PC et Xbox One. Un an plus tard, le titre de Lazy Bear Games et de tinyBuild a débarqué sur Nintendo Switch et PS4. Considéré comme un Stardew Valley-like, comme le prouvent les derniers chiffres connus. En effet, d'après les informations partagées sur la page SteamCharts de Graveyard Keeper. Le 2 janvier 2023, À titre de comparaison, en novembre 2020, le pic était de 9 119 contre 16 973 au moment de la sortie de Graveyard Keeper, donc en août 2018. Ainsi, Graveyard Keeper fait actuellement presque aussi bien qu'en novembre 2020, soit peu de temps après la sortie du DLC « Game of Crone » (27 octobre). Ce qui est plutôt impressionnant, vous en conviendrez certainement. D'ailleurs, Graveyard Keeper profite, en ce moment et jusqu'au 5 janvier prochain, d'une belle promotion grâce aux soldes d'hiver 2022 de Steam : le jeu de base est à 6,71 € au lieu de 16,79 €. Comme dit précédemment, Graveyard Keeper est considéré comme un Stardew Valley-like et est décrit comme « la simulation de gestion de cimetière la moins authentique de tous les temps ». Sur Graveyard Keeper, nous incarnons un homme devenu gardien de cimetière, suite à sa mort. Durant toute l'aventure, nous sommes amenés à gérer une église, améliorer l'état du cimetière, accomplir différentes quêtes, fabriquer des objets, farmer des ressources, faire pousser des récoltes, etc. Pour rappel, Graveyard Keeper est disponible sur PC, Mac, PS4, Xbox One, Nintendo Switch et smartphones (iOS et Android).