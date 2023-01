Graveyard Keeper : Les mites, comment en obtenir ?

Collecter des mites sur Graveyard Keeper

Sur le titre de Lazy Bear Games et de tinyBuild,, les joueurs et les joueuses ont la possibilité de récupérer divers insectes, notamment des papillons, des abeilles ou encore des. Dans ce guide, nous vous expliquonsTout au long de votre aventure sur, vous devrez débloquer des technologies. Celles-ci permettent d'avoir accès à de nouveaux schémas de construction, recettes de cuisine ou encore à récupérer telle ou telle ressource. Pour cela, vous avez besoin de points verts, bleus et/ou rouges. En ce qui concerne les, il convient donc de débloquer la technologie adéquate.Dans le cas présent, vous devez posséder la technologie « Insectes ». Celle-ci est à retrouver dans l'onglet « Agriculture et Nature ». Afin de la débloquer, il vous faut 20 points verts et 5 points bleus. Par ailleurs, cela demande d'avoir, au préalable, déverrouiller l'embranchement précédent, soit « Récolte ». Une fois que avez ladite technologie, vous pouvez partir en quête deSur, vous trouverez desen ramassant des fleurs (jaunes, rouges ou blanches) mais à un moment bien précis de la journée, soit durant la nuit. Les fleurs sont présentes dans les différentes zones du jeu : vous en trouverez, notamment, près de votre maison, au pied des arbres, par exemple.Ainsi, vous l'aurez compris, il n'est pas très difficile d'sur le titre de Lazy Bear Games. Ces insectes se trouvent facilement et la technologie adéquate peut-être débloquée assez rapidement. Lessont relativement importantes car elles vous permettent de récupérer une canne à pêche simple, auprès du PNJ Pêcheur (près du Phare), et peuvent être utilisées en tant qu'appât.Rappelons, finalement, queest à retrouver sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur PC, Mac, PS4, Xbox One, Nintendo Switch ainsi que sur smartphones (iOS et Android).