Graveyard Keeper : Comment obtenir une canne à pêche ?

Obtenir une canne à pêche sur Graveyard Keeper

Acheter une canne à pêche

Échanger des mites contre une canne à pêche

En plus de gérer le cimetière ainsi que l'église, mais aussi faire pousser des récoltes, entre autres, les joueurs et les joueuses ont la possibilité de pêcher sur. Comme vous vous en doutez, pour cela, vous aurez besoin d'une. Dans ce guide, nous vous expliquonssur le titre de Lazy Bear Games et de tinyBuild.Suril existe deux façons d'. Néanmoins, dans les deux cas, c'est via le PNJ « Gardien de Phare » que vous pourrez vous procurer cet élément. Nous vous indiquons, d'ailleurs, comment dans ce qui suit.La méthode la plus rapide afin d'obtenir unesurconsiste à acheter ledit outil. Pour cela, il faut rendre visite au Gardien du Phare, situé tout à droite de votre carte, et plus précisément au pied du Phare (image ci-dessous). Acheter unesimple requiert de posséder 2 pièces d'argent. Ce qui représente une certaine somme, surtout si vous débutez votre aventure sur le jeu. Heureusement, il est possible d'obtenir cet outil d'une autre façon, et ce sans débourser une seule pièce.Effectivement, sachez que le PNJ Gardien du Phare est prêt à vous échanger unecontre 6 mites. Afin de collecter cet insecte, il faut impérativement que vous ayez débloqué la technologie « Insectes », disponibles dans l'onglet « Agriculture et Nature ». Ceci nécessite de posséder la technologie « Récolte » et « Apiculture ». Celle intitulée « Insectes » vous coûtera 20 Points verts et 5 Points bleus.Si tel est le cas, partez ramasser des fleurs durant la nuit. Ce n'est que durant cette période de la journée que vous pourrez collecter des mites. Répétez l'opération jusqu'à en avoir 6 dans votre inventaire. Finalement, il ne vous reste plus qu'à retourner voir le Gardien du Phare afin de lui échanger vos insectes contre unePour rappel,est à retrouver sur PC, Mac, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Si vous souhaitez découvrir le jeu, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût sur diverses plateformes :