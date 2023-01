Graveyard Keeper : Argile, où et comment en obtenir ?

Obtenir de l'argile sur Graveyard Keeper

PC Édition Standard → 5,2 € au lieu de 16,79 €, soit 69 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 12,06 € au lieu de 19,99 €, soit 40 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Durant toute l'aventure Graveyard Keeper , nous avons l'opportunité de ramasser de nombreuses ressources, notamment du bois, de la pierre, du marbre ou encore de l', afin de crafter divers objets. Ces éléments se trouvent à certains endroits et nécessitent, parfois, d'avoir débloqué des technologies spécifiques. Dans ce guide, nous vous expliquonsSurtout comme le bois, l'est une ressource assez facile à trouver. Pour en récolter, il vous faut au préalable avoir la technologie adéquate, soit celle intitulée « Le concept de la terre », qui est à retrouver dans l'onglet « Construction ». Notons, également, que vous avez besoin d'une pelle. Si vous avez ledit outil ainsi que la technologie citée précédemment, vous pouvez partir en quête d'Vous en trouverez en creusant dans les crevasses (comme sur l'image ci-dessus). Au cours de votre aventure, vous en apercevrez plusieurs, et ce à différents endroits de la carte : par exemple, deux crevasses se situent au sud de votre maison, pas très loin du vieux cimetière. Deux autres sont positionnées près du PNJ Adam, vendant notamment des bols en céramique, dans le Village. Une fois que vous êtes devant l'une d'entre elles, il ne vous reste plus qu'à creuser avec votre pelle pour récupérer de l'. Répétez l'opération autant de fois que nécessaire.C'est, ainsi, que vous pourrez confectionner, entre autres, des bols ou bien des cruches en céramique, ainsi que de la pâte à polir. Évidemment, pour cela, il convient d'avoir débloqué des technologies, telles que « Argile » ou encore « Cuisson de la Céramique ».Pour rappel,est à retrouver sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur PC, Mac, PS4, Xbox One, Nintendo Switch ainsi que sur smartphones (iOS et Android). Plusieurs guides , sur différents aspects du jeu, sont disponibles dans nos colonnes. Si vous souhaitez découvrir le titre, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût sur diverses plateformes :