Graveyard Keeper 2 Steam Deck : Est-il jouable sur la console de Valve ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 23 septembre 2026 à 16h52
Le Steam Deck, qui connaît un vrai succès depuis son lancement, est souvent utilisé par les joueurs, mais peut-il faire tourner comme il se doit Graveyard Keeper 2 ? Nous vous donnons la réponse.
Graveyard Keeper 2 Steam Deck : Est-il jouable sur la console de Valve ?

Disponible depuis la fin du mois de septembre 2026, Graveyard Keeper 2 est à retrouver sur diverses plateformes de jeu. Comme toujours, certains joueurs et joueuses se posent naturellement diverses questions à propos du titre de Lazy Bear Games et tinyBuild. Ainsi, la communauté se demande notamment si Graveyard Keeper 2 est compatible et/ou jouable sur Steam Deck. Nous vous partageons la réponse dans ce qui suit.

Est-il possible de jouer à Graveyard Keeper 2 sur Steam Deck ?

graveyard-keeper-2-combat

Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. Grâce aux informations données sur Steam, nous sommes en mesure de vous fournir une réponse concernant la console de Valve et ce titre : Graveyard Keeper 2 est bel et bien jouable ainsi que compatible sur Steam Deck.

Comme dit précédemment, cette information est notamment visible sur la page Steam dédiée au jeu de Lazy Bear Games. Sur celle-ci, et plus précisément dans un encart figurant sur la colonne de droite, nous pouvons lire la mention « Compatible » sous « Compatibilité avec Steam Deck ». À cet endroit, il est écrit ceci : « Les tests de compatibilité avec Steam Deck de Valve indiquent que Graveyard Keeper 2 est "Compatible". Ce jeu fonctionne parfaitement sur Steam Deck avec les contrôles et l'affichage intégrés ».

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Dès lors, et comme vous l'aurez compris, il est tout à fait possible d'utiliser le Steam Deck pour jouer à Graveyard Keeper 2. Cette nouvelle ravira à coup sûr la communauté, notamment les joueurs et les joueuses qui possèdent ladite console, et plus précisément celles et ceux qui apprécient pouvoir jouer à leurs jeux lors de déplacements ou bien tranquillement dans leur canapé.

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Graveyard Keeper 2, qui est sorti le 22 septembre 2026, est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC ainsi que sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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