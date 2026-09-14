Graveyard Keeper 2 est-il dans le Game Pass ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 14 septembre 2026 à 16h19
Certains joueurs et joueuses s'interrogent à propos de la présence ou non de Graveyard Keeper 2 dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.
Graveyard Keeper 2 est-il dans le Game Pass ?

Plutôt attendu par les fans de la franchise, Graveyard Keeper 2 doit débarquer à la fin du mois de septembre 2026 sur diverses plateformes de jeu. D'ailleurs, le jeu de simulation et de gestion de Lazy Bear Games suscite quelques interrogations de la part de la communauté. Ainsi, plusieurs joueurs et joueuses se demandent si le titre sera dans le fameux service de Microsoft, le Game Pass, afin de savoir s'il est nécessaire ou non de passer par la case achat.

Ci-dessous, nous vous partageons tout ce qu'il y a à savoir à propos de l'arrivée de Graveyard Keeper 2 dans le Game Pass.

Graveyard Keeper 2 est-il dans le Game Pass ?

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Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. Au moment où nous écrivons ces lignes, la réponse est négative : il n'est pas prévu que Graveyard Keeper 2 entre dans le catalogue du Game Pass, à ce jour. En effet, à travers les différentes communications officielles, Lazy Bear Games et tinyBuild n'ont pas annoncé l'entrée dudit titre dans le célèbre service de Microsoft.

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Cependant, il y a des chances que Graveyard Keeper 2 intègre, dans un futur plus ou moins proche, le Game Pass. Vous n'êtes probablement pas sans savoir que de nouveaux jeux, AAA comme titres indépendants, débarquent régulièrement dans ledit service, et ce, tous les mois, pour être plus précis. De ce fait, il se peut que Lazy Bear Games décide de proposer Graveyard Keeper 2 dans le Game Pass, à l'avenir. Or, comme vous l'aurez compris, rien n'est moins sûr, à ce stade. Si tel est le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et nous mettrons, bien évidemment, à jour cet article.

Miniature vidéo

En attendant, et si vous désirez découvrir la suite de Graveyard Keeper, il va falloir passer par la case achat. Rappelons, pour conclure, que le titre débarque le 22 septembre 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC ainsi que sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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