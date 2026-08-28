Graveyard Keeper 2 dévoile sa date de sortie, et c'est pour bientôt

Lazy Bear Games a, récemment, annoncé la date de sortie de Graveyard Keeper 2, qui arrive très bientôt.

C'est au début du mois d'avril 2026, et plus précisément lors de l'événement Triple-i Initiative, que Lazy Bear Games avait créé la surprise en annonçant Graveyard Keeper 2, la suite du jeu de simulation de vie et gestion. Récemment, les développeurs de chez Lazy Bear Games ont révélé la date de sortie de Graveyard Keeper 2, qui sera lancé dans très peu de temps.

Graveyard Keeper 2 s'offre sa date de sortie, plutôt proche

En effet, c'est via une récente publication sur le compte Twitter/X du studio, qui est accompagnée d'un nouveau trailer, que Lazy Bears Games a donné la nouvelle tant attendue : Graveyard Keeper 2 se rendra disponible le 22 septembre 2026, et ce, sur diverses plateformes de jeu, à savoir PS5, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC.

Lazy Bear Games et tinyBuild ont, comme dit précédemment, profité de cette nouvelle annonce pour partager un nouveau trailer, dont la durée dépasse une minute, présentant Graveyard Keeper 2. Cette vidéo, pleine d'humour, nous rappelle que le titre nous invite à gérer un cimetière médiéval, mais aussi à mener une armée de zombies à travers différentes batailles pour protéger le village.

Les précommandes sont ouvertes pour Graveyard Keeper 2

En plus de l'annonce, Lazy Bear Games et tinyBuild ont ouvert les précommandes pour Graveyard Keeper 2. Vendu entre 20 et 26 euros sur les différents stores (hors promotion), Graveyard Keeper 2 a le droit à des bonus de précommande divers : un sauna, en tant que bâtiment exclusif, ainsi que des tenues spéciales pour chaque plateforme de jeu.

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Rendez-vous donc le 22 septembre 2026 pour découvrir Graveyard Keeper 2. Date à laquelle le titre de Lazy Bear Games se rendra disponible sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC (via GOG, Steam et Epic Games Store).