Certains joueurs et joueuses se demandent si Graveyard Keeper 2 est multijoueur ou non et si de la coopération est au programme.

Prévu pour la fin du mois de septembre 2026, Graveyard Keeper 2, développé par Lazy Bear Games et édité par tinyBuild, est considéré comme un jeu de simulation et de construction bac à sable. Comme toujours, la communauté se pose diverses questions à son sujet. Ainsi, plusieurs joueurs et joueuses se demandent si Graveyard Keeper 2 est multijoueur et/ou coopératif. Nous vous apportons la réponse à cette question.

Graveyard Keeper 2 est-il multijoueur et/ou coopératif ?

Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. En ce qui concerne le jeu de Lazy Bear Games et tinyBuild, sachez que la réponse à cette question est négative : Graveyard Keeper 2 ne possède pas de dimension multijoueur et n'est pas un jeu coopératif. Cette information a été dévoilée par les développeurs à travers les différentes communications officielles. Celle-ci est également notifiée sur la page Steam du titre, sur laquelle nous pouvons lire la mention « Solo », dans un encart figurant sur la droite.

Ainsi, et comme vous l'aurez compris, Graveyard Keeper 2 est une expérience 100 % solo. Sur le titre de Lazy Bear Games, les joueurs et les joueuses endossent les responsabilités d'un Grand Inquisiteur et doivent aider à reconstruire la ville, tout en menant une armée de zombies au combat et en gérant un cimetière médiéval. La description officielle du jeu est, d'ailleurs, la suivante sur Steam :

Le plus déjanté des cimetières est de retour ! Restaurez le village, gérez le cimetière, automatisez la production et commandez votre armée de morts au combat pour transformer les zombies de problèmes en business ! Graveyard Keeper 2 est une suite plus bas que terre et toujours plus folle !

Pour conclure, rappelons que Graveyard Keeper 2 sort le 22 septembre 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC ainsi que sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.