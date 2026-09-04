Graveyard Keeper 2 : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Graveyard Keeper 2.

Comme vous le savez probablement déjà, Graveyard Keeper 2 débarque à la fin du mois de septembre 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, dont sur PC. De ce fait, et comme à l'accoutumée, de nombreux joueurs se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Graveyard Keeper 2.

Configurations PC Graveyard Keeper 2

Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Graveyard Keeper 2, sachez qu'il convient de posséder 4 Go de mémoire vive pour la configuration minimale, contre 8 Go pour la recommandée. Sur la page Steam dédiée au titre, les développeurs de chez Lazy Bear Games ont précisé que les joueurs doivent posséder 2 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter de Graveyard Keeper 2 sur PC.



Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Graveyard Keeper 2 ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Les détails des configurations minimale et recommandée

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 10 x64 Windows 10 x64 Processeur Intel Core i3-4160 ou AMD FX-8320 Intel Core i5-4670K ou AMD FX-8350 Mémoire 4 Go de mémoire 8 Go de mémoire Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 640, Radeon HD 7750 ou Iris Pro Graphics 580 NVIDIA GeForce GTX 660 (2048 MB) ou Radeon HD 7850 (2048 MB) DirectX Version 12 Version 12 Stockage requis 2 Go d'espace disque disponible 2 Go d'espace disque disponible Notes supplémentaires Résolution 720p Résolution 1080p

Rappelons, en guise de conclusion, que Graveyard Keeper 2 sort le 22 septembre 2026 sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, PC ainsi que sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.