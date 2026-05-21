Graveyard Keeper 2 en dit plus sur les zombies et leur utilité

Lazy Bear Games a, récemment, apporté de plus amples informations concernant les zombies de Graveyard Keeper 2.

Comme vous le savez probablement déjà, Lazy Bear Games a annoncé Graveyard Keeper 2 au mois d'avril dernier. Devant arriver au cours de cette année 2026, Lazy Bear Games communique régulièrement à propos de cette suite. D'ailleurs, il y a peu de temps, les développeurs ont parlé des zombies de Graveyard Keeper 2, en expliquant leur fonctionnement et utilité.

Des détails sur les zombies présents sur Graveyard Keeper 2

C'est dans un nouveau devlog, partagé sur la page Steam du titre ainsi que sur le compte Twitter/X du studio, que Lazy Bear Games a présenté les zombies de Graveyard Keeper 2. Ainsi, les développeurs ont prévu de rendre les zombies « plus fonctionnels », mais aussi « plus polyvalents » sur le titre. Dès lors, ces derniers seront capables « d'utiliser les machines semi-automatiques des ateliers souterrains ».

De plus, sur Graveyard Keeper 2, les zombies constitueront l'armée des joueurs et des joueuses, qui devront « briller sur le champ de bataille pour restaurer la paix dans le royaume et rebâtir la ville ». Fort heureusement, ces créatures pourront être équipées de « meilleures armes et de plus belles armures » pour affronter leurs ennemis... des zombies. En outre, Lazy Bear Games précise que « chaque zombie développe des compétences en rapport avec ses tâches principales », et que nous devrons dès lors composer avec différents rôles qui « présentent plusieurs degrés de spécialisation ».

Every Graveyard Keeper needs a helping hand. Or two. Or twenty. Ideally, ones that don't ask for days off. In today's devlog, we're talking about your most loyal (and brainless) helpers — zombies: https://t.co/xVWvsHlrcC pic.twitter.com/BfnGBz0aDO — Lazy Bear Games (@LazyBearGames) May 20, 2026

Pas de date de sortie pour Graveyard Keeper 2

Malheureusement, Lazy Bear Games n'a pas profité de cette communication pour dévoiler la date de sortie précise de Graveyard Keeper 2. Comme dit précédemment, le titre, qui nous met dans la peau d'un « Grand Inquisiteur » devant gérer un cimetière médiéval et reconstruire la ville, doit arriver au cours de cette année 2026.

Pour rappel, Graveyard Keeper 2 est attendu sur PS5, Xbox Series, PC, mais aussi sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.