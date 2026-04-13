Graveyard Keeper 2 : Les développeurs répondent aux accusations concernant l'utilisation de l'IA

LazyBear Games a, récemment, pris la parole à la suite des accusations de la communauté, qui pense que l'IA a été utilisée pour Graveyard Keeper 2.

Pas d'IA pour Graveyard Keeper 2, confirme LazyBear Games

Vous ne me croirez peut-être pas, mais nous n'utilisons pas l'IA dans Graveyard Keeper 2.

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by u/PotatoChaaaaps from discussion

in GraveyardKeeper

LazyBear Games utilise l'IA pour expérimenter en dehors de la franchise

Oui, je teste tous les modèles d'IA que je trouve. C'est ce que tout passionné de technologie devrait faire en ce moment.



Je crée sans cesse de petits projets expérimentaux qui ne sont pas partagés avec le public et qui n'ont rien à voir avec Graveyard Keeper.



Je ne m'occupe pas des graphismes : nous avons environ 8 graphistes pour ça. Je ne m'occupe pas non plus du son ni de la musique. Je ne suis qu'un technicien qui expérimente la technologie pour comprendre ce dont elle est capable.

Comme vous le savez probablement déjà, le studio de développement LazyBear Games a annoncélors de l'événement Triple-i Initiative en avril 2026. Très vite, la communauté a réagi à cette révélation en partageant son opinion :En effet, très peu de temps après l'annonce de, un internaute et utilisateur Reddit a indiqué que l'image promotionnelle du titre semble, selon lui, avoir été générée grâce à l'IA. Évidemment, LazyBear Games a tenu à rétablir la vérité : le directeur technique et co-fondateur du studio, Slava Cherkasov, a, ainsi, expliqué queAinsi,, mais n'est pas hermétique à l'utilisation de ladite technologie, notamment pour de « petits projets expérimentaux » qui ne sont pas en lien avec la franchise.Dans cette même réponse, disponible sur Reddit,Rappelons, en guise de conclusion, quedoit arriver au cours de cette année 2026 sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC. Aucune date de sortie précise n'a été communiquée, à ce jour.