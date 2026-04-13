Graveyard Keeper 2 : Les développeurs répondent aux accusations concernant l'utilisation de l'IA

Graveyard Keeper 2 en dit plus sur les zombies et leur utilité
Lazy Bear Games a, récemment, apporté de plus amples informations concernant les zombies de Graveyard Keeper 2.
Vous ne me croirez peut-être pas, mais nous n'utilisons pas l'IA dans Graveyard Keeper 2.Ainsi, LazyBear Games ne recourt pas à l'IA pour la création de Graveyard Keeper 2, mais n'est pas hermétique à l'utilisation de ladite technologie, notamment pour de « petits projets expérimentaux » qui ne sont pas en lien avec la franchise.
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by u/PotatoChaaaaps from discussion
in GraveyardKeeper
Oui, je teste tous les modèles d'IA que je trouve. C'est ce que tout passionné de technologie devrait faire en ce moment.Rappelons, en guise de conclusion, que Graveyard Keeper 2 doit arriver au cours de cette année 2026 sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC. Aucune date de sortie précise n'a été communiquée, à ce jour.
Je crée sans cesse de petits projets expérimentaux qui ne sont pas partagés avec le public et qui n'ont rien à voir avec Graveyard Keeper.
Je ne m'occupe pas des graphismes : nous avons environ 8 graphistes pour ça. Je ne m'occupe pas non plus du son ni de la musique. Je ne suis qu'un technicien qui expérimente la technologie pour comprendre ce dont elle est capable.
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