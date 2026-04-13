Graveyard Keeper 2 : Les développeurs répondent aux accusations concernant l'utilisation de l'IA

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 13 avril 2026 à 14h40
LazyBear Games a, récemment, pris la parole à la suite des accusations de la communauté, qui pense que l'IA a été utilisée pour Graveyard Keeper 2.
Graveyard Keeper 2 : Les développeurs répondent aux accusations concernant l'utilisation de l'IA
Comme vous le savez probablement déjà, le studio de développement LazyBear Games a annoncé Graveyard Keeper 2 lors de l'événement Triple-i Initiative en avril 2026. Très vite, la communauté a réagi à cette révélation en partageant son opinion : selon certaines personnes, LazyBear Games aurait utilisé l'IA pour Graveyard Keeper 2. Le studio de développement n'a pas manqué de répondre en expliquant que cela n'est pas le cas.

Pas d'IA pour Graveyard Keeper 2, confirme LazyBear Games

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En effet, très peu de temps après l'annonce de Graveyard Keeper 2, un internaute et utilisateur Reddit a indiqué que l'image promotionnelle du titre semble, selon lui, avoir été générée grâce à l'IA. Évidemment, LazyBear Games a tenu à rétablir la vérité : le directeur technique et co-fondateur du studio, Slava Cherkasov, a, ainsi, expliqué que l'IA n'est pas utilisée pour le développement de Graveyard Keeper 2
Vous ne me croirez peut-être pas, mais nous n'utilisons pas l'IA dans Graveyard Keeper 2.
Ainsi, LazyBear Games ne recourt pas à l'IA pour la création de Graveyard Keeper 2, mais n'est pas hermétique à l'utilisation de ladite technologie, notamment pour de « petits projets expérimentaux » qui ne sont pas en lien avec la franchise.

Comment
by u/PotatoChaaaaps from discussion
in GraveyardKeeper

LazyBear Games utilise l'IA pour expérimenter en dehors de la franchise

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Dans cette même réponse, disponible sur Reddit, Slava Cherkasov a précisé utiliser l'IA pour un aspect expérimental, et ce, sans être en lien avec Graveyard Keeper
Oui, je teste tous les modèles d'IA que je trouve. C'est ce que tout passionné de technologie devrait faire en ce moment.

Je crée sans cesse de petits projets expérimentaux qui ne sont pas partagés avec le public et qui n'ont rien à voir avec Graveyard Keeper.

Je ne m'occupe pas des graphismes : nous avons environ 8 graphistes pour ça. Je ne m'occupe pas non plus du son ni de la musique. Je ne suis qu'un technicien qui expérimente la technologie pour comprendre ce dont elle est capable.
Rappelons, en guise de conclusion, que Graveyard Keeper 2 doit arriver au cours de cette année 2026 sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC. Aucune date de sortie précise n'a été communiquée, à ce jour.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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