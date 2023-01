Gran Turismo : Le film s'offre un premier aperçu en vidéo

Un premier teaser pour le film Gran Turismo

Comme vous le savez probablement déjà, en plus de la série The Last of Us ou encore celle God of War, une autre exclusivité PlayStation a le droit à son adaptation cinématographique. En effet, un film Gran Turismo doit arriver prochainement sur grand écran. D'ailleurs, nous avons récemment eu le droit à(« sneak peek » en anglais).Ce très court trailer, partagé le 4 janvier dernier sur la chaîne YouTube de Sony Pictures, nous offre ainsi de, dont le tournage a débuté en novembre 2022. Pour rappel, cette adaptation cinématographique est basée sur une histoire vraie, et plus précisément celle de Jann Mardenborough. C'est, par ailleurs, Neill Blomkamp (connu pour les films District 9 et Elysium, entre autres) qui est aux commandes.Côté casting, nous retrouvons Orlando Bloom (Pirates des Caraïbes, Le Seigneur des Anneaux) dans le rôle de Danny Moore, Archie Mardekwhe (série See) jouant Jann Mardenborough, mais aussi David Harbour (Stranger Things) incarnant Jack Salter, qui fera très certainement figure de mentor pour le protagoniste et jeune pilote.D'après les dernières informations partagées, le film Grand Turismo est programmé pour le 11 août 2023.