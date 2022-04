Gran Turismo 7 : Trois nouvelles voitures arrivent prochainement

PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Depuis sa sortie officielle, les développeurs de chez Polyphony Digital travaillent sur la correction de problèmes, mais aussi que sur l'intégration d'ajouts et nouveautés, sur leur titre, Gran Turismo 7. À ce sujet, il se pourrait bien qu'une nouvelle mise à jour arrive prochainement. Elle introduira, certainement, trois nouvelles voitures dans le roster du soft.Récemment, le producteur du jeu, Kazunori Yamauchi a posté une image sur son compte Twitter. Sur celle-ci, nous pouvons voir l'ombre et les courbes de trois voitures différentes. Le producteur écrit : « Une mise à jour arrive la semaine prochaine ». De ce fait,au roster de Gran Turismo 7, mais nous n'avons pas plus de précisions à ce sujet.Par ailleurs, nous ne connaissons pas encore le jour exact de déploiement de cette mise à jour. Nous vous tiendrons, bien évidemment, informés dès que de plus amples informations à ce sujet seront dévoilées et nous vous partagerons le patch notes de cette mise à jour, dès qu'il sera disponible.Pour rappel,. Vous pouvez vous procurer le titre, tout en faisant quelques économies, grâce à des réductions sur des cartes PSN, via notre partenaire, Instant Gaming :