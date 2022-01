Gran Turismo 7 sera au cœur du prochain State of Play, mercredi à 23h : https://t.co/RBsQxFUFbM pic.twitter.com/axwXweHY3X — PlayStation France (@PlayStationFR) January 31, 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

La licence Gran Turismo revient très prochainement avec un septième opus, le 4 mars 2022 sur PS4 et PS5. D'ailleurs,sera au cœur du prochain State of Play. L'annonce est tombée très récemment :. Ainsi, il ne faut pas s'attendre à voir d'autres jeux durant cette présentation., heure française, sur les canaux habituels de PlayStation, c'est-à-dire leur chaîne Twitch et YouTube . Le contenu exact n'a pas été précisé, mais l'émission permettra, à coup sûr, aux joueurs d'en apprendre davantage quant à ce septième opus.Pour rappel, Gran Turismo 7 devrait proposer plus de 400 véhicules et 90 circuits à son lancement. Il sera également possible de personnaliser ses voitures et affronter des joueurs du monde entier grâce à son mode en ligne. Évidemment, d'autres réponses seront apportées dans les prochaines semaines via des communications officielles, à commencer par ce State of Play du 2 février.