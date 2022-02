Gran Turismo 7 : Le poids du jeu final révélé, 100 Go à télécharger ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Alors que les jeux prennent de plus en plus de place sur les consoles et leur espace de stockage, sans compter les mises à jour additionnelles qui doublent parfois le poids du titre initial, les joueurs et joueuses deviennent de plus en plus regardants à ce sujet. D'ailleurs, il se pourrait bien que l'on connaisse celui de la prochaine exclusivité PlayStation, Gran Turismo 7.En effet, le site officiel américain de PlayStation a délivré quelques informations concernant ce septième opus de la licence Gran Turismo. En fin de page, il est possible d'accéder à des renseignements complémentaires. On peut lire, en anglais, les éléments suivants : « 1-2 players. 2-20 network players. PlayStation®Plus subscription required*. 110GB minimum. Vibration function & trigger effect supported. In-game purchases ». Ainsi, selon ces informations,. Encore une fois, c'est sans compter sur les mises à jour prévues, qu'elles arrivent juste après le lancement officiel ou bien dans les semaines suivantes.En plus de signifier que le titre prendra une grande place sur l'espace de stockage des consoles,. Effectivement, un disque PS4 contient jusqu'à 50 Go de données. Alors qu'un disque sur PS5 peut monter jusque 100 Go maximum. De ce fait, les joueurs et joueuses sévissant sur PS4 devront très probablement insérer un premier disque d'installation avant de profiter du titre grâce au deuxième Blu-Ray, s'ils achètent la version physique du soft.Pour le moment, ni le studio de développement et l'éditeur en charge n'ont communiqué quant au poids exact du jeu. Il faut donc prendre ces informations avec des pincettes et attendre une information officielle pour en avoir le cœur net.Pour rappel,