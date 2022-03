Gran Turismo 7 : Le contenu post-lancement s'annonce conséquent (nouvelles voitures, courses, missions...)

PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Au moment où nous écrivons ces lignes, Gran Turismo 7 vient tout juste de débarquer sur les consoles PS4 et PS5. Si les rédactions spécialisées ont déjà pu mettre la main sur ce nouvel opus, et lui ont d'ailleurs attribué de bonnes notes, les joueurs et les joueuses vont enfin pouvoir l'essayer. Le contenu du jeu est déjà important, mais les développeurs de chez Polyphony Digital ont des idées pour les prochaines mises à jour.En effet, le studio de développement a récemment partagé une liste de nouveautés à venir pour Gran Turismo 7, depuis le site officiel du jeu . Ainsi, via différentes mises à jour,. Par ailleurs,devraient arriver prochainement.Mais ce n'est pas tout.. Bien évidemment, les développeurs comptent profiter des futures mises à jour pour apporter de nouvelles fonctionnalités de lobby, améliorer la qualité des courses en ligne et peaufiner l'algorithme de pénalité.Autant dire que le contenu de Gran Turismo 7 devrait être encore plus conséquent dans les prochaines semaines. À l'heure actuelle, nous ne connaissons pas la date de sortie de ces nouveaux contenus ni s'ils seront payants à l'acquisition. Ainsi, il faut attendre une nouvelle communication officielle de la part du studio de développement ou bien de l'éditeur pour en savoir plus.Pour rappel,. Notre partenaire, Instant Gaming, propose actuellement des cartes PSN à prix réduits. L'occasion, par exemple, de se procurer le dernier opus Gran Turismo, tout en faisant quelques économies :