Gran Turismo 7 : Le contenu de la mise à jour 1.17 dévoilé

Suzuki V6 Escudo Pikes Peak Special '98

Suzuki Vision Gran Turismo (Version Gr.3)

1932 Ford Roadster

Collection Toyota 86 : s'ouvrant au niveau collectionneur 20.

Collection Honda Type R : s'ouvrant au niveau collectionneur 20.

Collection Moteur rotatif : s'ouvrant au niveau collectionneur 32.

Gran Turismo 7 a débarqué au début du mois de mars dernier, en exclusivité sur PS4 et PS5. Depuis son lancement officiel, le studio Polyphony Digital travaille, régulièrement, sur le soft afin d'apporter des nouveautés et déployer de nouvelles mises à jour.À ce sujet, il y a seulement quelques jours, le producteur du jeu, Kazunori Yamauchi, avait annoncé qu'un nouveau patch était sur le point d'arriver sur Gran Turismo 7 . Celui-ci devait introduire trois nouveaux véhicules. À ce moment-là, nous ne possédions pas de détails supplémentaires. Or, c'est désormais chose révolue.En effet,possède maintenant une date de sortie officielle. Elle sera déployée, sur Gran Turismo 7, dès(heure française). Ce patch permettra aux joueurs et aux joueuses de découvrir lessuivantes :De plus, le patch 1.17 introduira des, notamment pour le Gran Turismo Café :Finalement, unsera ajouté. Il s'agit du circuit historique. D'après sa description disponible via un article sur le site PlayStation Blog , ce circuit est composé comme ceci : la première partie fait la part belle aux « sections à grande vitesse avec des virages à vitesse moyenne et haute ». La deuxième moitié dudit circuit comprend, quant à elle, des « virages serrés et techniques ».