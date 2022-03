Gran Turismo 7 en tête des ventes, devant Elden Ring

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Elden Ring est, sans aucun doute, l'une des sensations de ce début d'année, comme il fallait s'y attendre. Cependant, il n'a pas réussi à être le jeu le plus vendu deux semaines de suite (au Royaume-Uni tout du moins),. Le jeu de course se place, en effet, en pole position dans cette région, concernant les ventes physiques.Bien qu'elles soient en baisse par rapport à GT Sport (2017),. De ce fait, Elden Ring est rétrogradé en deuxième position, avec une baisse des ventes de 69 %, ce qui n'est pas très surprenant, puisque celles et ceux souhaitant découvrir cette expérience l'ont acheté dès sa sortie, si ce n'est plus tôt.Le podium est conclu par Pokémon Legends: Arceus, qui a même vu ses ventes augmenter (16 %), alors que Horizon Forbidden West est quatrième. Concernant le reste du top 10, nous pouvons constater que les jeux Switch sont toujours là, avec notamment Mario Kart 8: Deluxe et Animal Crossing: New Horizons.Pour rappel, GT 7 reste disponible en exclusivité sur PS4 et PS5, alors qu'Elden Ring l'est sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.