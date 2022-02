Gran Turismo 7 dévoile une multitude de nouvelles informations

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Cette nouvelle expérience dans l'univers Gran Turismo est autant destinée aux amoureux de la licence qu'aux néophytes, c'est d'ailleurs pour cela que. De fait, les développeurs ont jugé bon, à un mois de sa sortie, de présenter un peu plus le jeu, avec la mise en avant de plusieurs fonctionnalités importantes et inédites, pour certaines.Un rappel a été fait sur la grandeur du titre, avec pour exemple,. Certains sont des circuits issus d'anciens épisodes, mais aussi des inédits, pour apporter un vent de fraîcheur, bien évidemment. Notez que des véhicules et circuits seront ajoutés après la sortie, pour compléter la collection.La campagne a ensuite été présentée, avec les premières heures de jeu. Vous débuterez donc votre nouvelle aventure. Un mode type arcade, en guise de piqure de rappel pour les habitués de la licence, et de première prise en main pour les autres. La campagne vous proposera ensuite de choisir un véhicule et de vous rendre au Café, lieu où vous pourrez voir vos véhicules et prendre part à quelques défis pour obtenir des accessoires, notamment. Vous aurez ensuite accès à d'autres choses pour améliorer encore plus votre collection et devenir le meilleur pilote du monde.Enfin,durant cet événement de trente minutes. Météo dynamique, paysage détaillé ou encore multijoueur en écran scindé, de nombreux aspects ont été montrés, dans le but de prouver l'ambition des développeurs avec ce nouvel épisode. Vous pouvez voir ou revoir cette présentation ci-dessous.Pour rappel,arrivera le 4 mars, en exclusivité sur PlayStation 5.