Entrez dans le SimRacing sur Gran Turismo 7 avec Next Level Racing

L’exclusivité de Sony en est, au total, à son huitième opus. Et la communauté racing attend cette sortie de pied ferme. Comme pour chaque nouveau volet, la sortie de cesurest aussi l’occasion de tester les performances de la console. Si vous aussi vous avez hâte de poser les mains sur votre, installé dans votre voiture GT, prêt à parcourir l’asphalte, il faudra vous tourner vers un cockpit SimRacing proposant la position adéquate. Contrairement à la position Formule où le pilote se retrouve en position presque allongée, la position GT est plus haute, comparable à celle que vous auriez dans une voiture classique, à quelques inclinaisons près.L’obstacle à l’acquisition d’unest souvent l’espace que l’on peut lui consacrer. Effectivement, tout le monde ne dispose pas d’une pièce dédiée à la simulation ! Mais pour cela, des solutions existent.La première est le support volant . Si vous disposez d’un bon fauteuil gaming, vous pouvez vous équiper d’un support volant qui vous permettra d’y déposer tous vos accessoires électroniques. Avec la sortie dua révolutionné le marché en proposant undisposant de toutes les fonctions demandées par la communauté racing. Vous y retrouverez votre emplacement pour levier de vitesse et frein à main réglables, la possibilité d’ajuster entièrement la position de votre pédalier et de votre volant, mais surtout un réceptacle pour les roues de votre chaise gaming. Finie l’époque où appuyer sur votre pédale de frein à l’entrée d’un virage serré signifiait partir en arrière avec votre siège à roulettes. Avec le, vous restez bien calés dans les pédales !Si maintenant vous possédez l’espace pour un cockpit, mais ne souhaitez pas sacrifier cette place définitivement à votre jeu de course préféré, la solution du cockpit pliable est parfaite pour vous. Ledeest lesur le marché. Il vous permet de conduire en position Formule ou GT, car après une session survous aurez peut-être bientôt l’envie d’enchaîner sur, avec une sortie prévue pour juillet 2022. Entièrement réglable, le cockpit s’adapte à votre gabarit et pourra être réglé selon vos sensations de confort. Son siège en tissu respirant, ultra confortable, vous permettra de rester assis pendant de longues heures dans les circuits.Les pilotesles plus expérimentés auront envie de s’offrir le top du top. Et passer de la BMW M3 à une Ferrari, Lamborghini ou plus modestement à une GT dans l’âme, ultra préparée, comme la Nissan GT-R NISMO GT3. Et là, on franchit un cap pour passer dans une nouvelle dimension avec lesde. Ces, compatibles avec lesde la marque pour une conduite dynamique, s’équipent de tout un écosystème d’accessoires leur permettant de devenir desà part entière. Mais attention, ce monde n’est pour l’instant dédié qu’aux joueurs PC, les consoles ne prenant pas en charge (à l’heure actuelle) les motion platform. Et pour cela, il faudra troquer, exclusivité Sony PlayStation, pour un autre jeu (, etc.).Vous l’aurez compris, laest avant tout une question d’espace, de budget, et de sensations recherchées. Pour la sortie de Gran Turismo 7, et si vous débutez ou en êtes encore à vos premiers émois dans le sim racing, privilégiez donc leset Next Level Racing , maintenant disponibles en France . Pour les pilotes expérimentés, et dotés de l’environnement adéquat, dirigez-vous vers untel que le F-GT ou le GT TRACK. Et quelque soit l’option que vous choisirez, restez toujours à fond sur l’accélérateur, pied au plancher, prêt à freiner à l’entrée de chaque virage (dans votre, car sur la route soyez prudent… mais le gaming c’est fait pour ça) !