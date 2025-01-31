Deux jeux PlayStation pourraient ne pas sortir sur PC

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 31 janvier 2025 à 14h45
Il se pourrait bien que deux jeux PlayStation, bien connus de la communauté, ne se doteront pas de portages PC.
Deux jeux PlayStation pourraient ne pas sortir sur PC
Comme vous le savez probablement déjà, de nombreux titres PlayStation ont ou vont profiter d'une version PC. Par exemple, depuis le 30 janvier dernier, les joueurs et les joueuses évoluant sur PC peuvent découvrir Marvel's Spider-Man 2. Toutefois, tous les jeux du catalogue PlayStation ne profiteront pas d'un portage sur PC. En effet, il semblerait que PlayStation ne prévoit pas de sortir Demon's Souls et Gran Turismo 7 sur PC.

Pas d'arrivée sur PC pour Demon's Souls et Gran Turismo 7 ?

D'après les informations partagées par Bryank75 sur IconEra, qui proviennent de « source sûre », Demon's Souls ne profitera pas d'un portage PC, « ni sur aucune autre plateforme d'ailleurs ». Bryank75 écrit, en outre : « Cela signifie qu'il ne sera peut-être jamais porté sur PC et il semble que ce ne sera pas le cas pour cette génération au moins ». De la même manière, et également via IconEra, nous apprenons que le portage PC de Gran Turismo 7 aurait été mis de côté et ne verra donc pas le jour.

Demon's Souls not in development for PC. Gran Turismo 7 no longer coming to PC.
byu/IcePopsicleDragon inGamingLeaksAndRumours


À l'heure actuelle, PlayStation n'a pas communiqué à ce sujet. Toutefois, si ces informations sont officialisées, ces deux nouvelles pourraient attrister la communauté, notamment celles et ceux qui attendaient de voir Demon's Souls et Gran Turismo 7 débarquaient sur PC. 

Pour rappel, les prochains portages PC de jeux PlayStation prévus pour cette année 2025 sont The Last of Us Part II Remastered, qui se rendra disponible le 3 avril, mais aussi Stellar Blade, dont la version PC est envisagée pour les prochains mois. 

Miniature vidéo

Pour conclure, sachez que Gran Turismo 7, qui est sorti en mars 2022, est à retrouver sur la dernière console de Sony, la PS5.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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