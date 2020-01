God of War : Cory Barlog, le directeur créatif, ne serait pas contre une série Netflix

Après le succès important de l’adaptation de The Witcher, d'autres licences phares de l'industrie vidéoludique pourraient être transposées sous forme de série.

Le directeur deCory Barlog, s'est récemment exprimé sur son souhait de raconter une nouvelle histoire , et plus particulièrement la rencontre entre, le protagoniste, et, sa femme. Toutefois, ce dernier à d'autres idées pour raconter d'autres histoires en lien avec l'univers, etEn effet, après l'incroyable succès de The Witcher, qui aura d'ailleurs également le droit à un film d'animation , nos confrères de GamesIndustry ont demandé sur Twitter quelles pourraient être les futures licences à être adaptées en série, etNéanmoins, il ne s'agit ici que d'un souhait et non d'un potentiel indice en vue d'une collaboration, comme il l'a par la suite indiqué, toujours sur le réseau social . « Ce n'est pas un indice ou quoi que ce soit d'autre. Je pense juste que ces jeux feraient un très bon show TV. »Il faudra donc attendre, mais au vu de la réussite de, nul doute que d'autres franchises de l'industrie vidéoludique seront adaptées en série, ou en film, dans les mois à venir.En attendant, nous rappelons que God of War , qui a été sacré meilleur jeu de l'année en 2018,