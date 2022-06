State of Play Juin 2022 : Quand et comment regarder la conférence en direct ?

State of Play Juin 2022, date et heure de la conférence

Comment regarder la conférence State of Play de juin 2022

Malgré le fait que l'E3 ait été annulé en cette année 2022, de nombreuses conférences et événements sont prévus pour ce mois de juin. Parmi eux, un State of Play. Ainsi, nous vous avons concocté un récapitulatif quant àLa nouvelle conférence, qui fait partie du Summer Game Fest 2022, se tiendra(heure française). Ce State of Play durera environ 30 minutes, selon la firme.Si nous ne connaissons pas encore le contenu précis de cette conférence, le site officiel indique que des annonces concernant des jeux tiers de la PS5 ainsi que des titres prévus pour le PS VR 2 seront faites, à ce moment-là. Ainsi, nous pouvons nous attendre à de nouvelles informations au sujet deet, pourquoi pas, sur le remake depremier du nom, entre autres.Évidemment, nous ne manquerons pas de vous tenir informés si de plus amples détails sont disponibles, avant l'événement, et nous serons au rendez-vous pour vous partager les actualités dévoilées lors de ladite conférence.Si vous désirez suivre la conférence, sachez que l'événement sera retransmis sur plusieurs canaux de communication. Parmi eux, nous pouvons compter, bien évidemment, sur. La conférence sera retransmise en direct sur le compte PlayStation de ces plateformes :Par ailleurs, PlayStation/Sony partagera, très probablement, en temps réel les dernières informations partagées via son compte Twitter . Rendez-vous donc