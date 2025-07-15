Santa Monica (God of War) travaillerait sur une licence existante, mais laquelle ?

Le nouveau projet des créateurs de God of War est encore très mystérieux. Mais alors que les rumeurs se multiplient, Cory Barlog confirme que le projet en question n'est pas rattaché à une nouvelle licence.
Développeur des derniers jeux de la franchise God of War, Santa Monica Studios est devenu une véritable référence très surveillée par les joueurs. Ses développeurs ont débuté un nouveau projet, mais aucune information n'a encore fuité à son sujet.
Sur les forums, les internautes partageant leurs hypothèses et leurs interrogations sur divers forums. Mais récemment, le journaliste Jason Schreier a découvert des éléments de réponse sur ResetEra
.
Les premiers éléments de réponse partagés par Cory Barlog en personne
Un inconnu a posé une question au sujet de la nature du nouveau projet de Santa Monica. Or, Cory Barlog a répondu lui-même à ces interrogations.
Il a alors confirmé que le jeu en question n'était pas une nouvelle licence
. Mais plus surprenant encore : il affirme que le projet portera un regard neuf sur une licence déjà connue des joueurs.
Disons que ce n'est pas une nouvelle licence, mais on pourrait le croire. C'est peut-être pour ça que les gens sont perplexes. S'il vous plaît, ne me posez plus de questions à ce sujet ; si je rapporte d'autres informations à l'avenir, ce sera dans un article, pas sur un forum. Et ces histoires de licence de science-fiction (auxquelles les gens croient apparemment depuis des années ?) sont absurdes.
Un nouveau regard porté sur la licence God of War ?
Les derniers instants de God of War Ragnarök
montrent que les aventures de Kratos dans les terres nordiques sont définitivement terminées. Cependant, est-ce que la licence pourrait revivre à nouveau, mais sous une nouvelle forme ou en traitant une autre mythologie ? En consultant les jeux sur lesquels Cory Barlog a travaillé, un constat ressort : à l'exception d'un jeu Tomb Raider pour Crystal Dynamics, tous sont tirés de la licence God of War
.
Cela signifie-t-il que Kratos va revenir sous une nouvelle forme ? Mais il est possible que le projet en question concerne potentiellement l'univers de Tomb Raider. Sachant qu'un projet avec Lara Croft est actuellement en cours de développement sous Unreal Engine 5, cette piste n'est pas à écarter dans le cadre d'une collaboration. Toutefois, il faudra attendre une annonce officielle pour découvrir le secret de ce nouveau projet.
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