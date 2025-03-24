God of War : une nouvelle aventure inédite en Grèce pourrait sortir dès cette année

Alors que des rumeurs évoquaient une possible collection remasterisée pour célébrer les 20 ans de God of War, une information inattendue surgit : un nouveau projet inédit situé en Grèce serait sur le point d'être révélé par Sony.
Un « side-story project » totalement inédit en préparation
Selon Jeff Grubb, journaliste reconnu chez Giant Bomb, Sony ne préparerait pas une simple collection remasterisée des anciens jeux God of War, comme le prétendaient certaines rumeurs, mais bien une toute nouvelle aventure annexe se déroulant dans l'univers original de la série
, en Grèce antique. Grubb précise :
Il ne s'agit pas d'une collection remasterisée, mais bien d'un projet inédit situé dans l'univers grec de God of War.
Cette révélation pourrait surprendre les fans, puisqu'elle marque un retour à l'origine mythologique grecque de la saga, alors que les derniers jeux (depuis 2018) avaient adopté la mythologie nordique.
OK. Everyone keeps asking about this, so I've tried to find out more: There's still a Greek God of War thing coming out this year, but it's not a remaster collection. It's a new side-story project.
— Grubb (@grubb.wtf) 22 mars 2025 à 20:00
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La célébration des 20 ans de God of War
2025 marque effectivement le vingtième anniversaire de la célèbre série
de Sony Santa Monica. L'éditeur a déjà annoncé plusieurs événements pour célébrer cet anniversaire : nouveaux contenus gratuits pour God of War Ragnarok
depuis le 20 mars
, lancement de produits dérivés exclusifs et même une exposition physique d'art dédiée à la saga.
Cependant, Jeff Grubb indique qu'il ne faudra probablement pas attendre d'annonce lors du prochain State of Play, mais plutôt lors d'un événement spécialement dédié aux 20 ans de God of War, prévu dans les prochains mois.
Un retour aux sources inattendu mais stratégique
Le retour de God of War en Grèce
, même à travers un projet secondaire, est particulièrement significatif pour la franchise. Les jeux originaux ayant durablement marqué les joueurs, cette annonce permettrait à Sony de raviver la nostalgie des fans tout en offrant une histoire totalement inédite
.
De plus, après le succès phénoménal des derniers épisodes situés dans l'univers nordique, dont God of War Ragnarok
récemment ajouté au PlayStation Plus Extra et Premium en janvier dernier, cette stratégie pourrait permettre à la série d'explorer des intrigues annexes
sans compromettre l'avenir principal de la saga.
Une année 2025 riche pour les exclusivités PlayStation
Si ce projet se concrétise, 2025 s'annonce particulièrement chargé pour PlayStation, avec déjà des sorties majeures attendues telles que Ghost of Yotei
, suite très attendue de Ghost of Tsushima, ou encore le très médiatisé Death Stranding 2
.
Un nouveau God of War serait ainsi une excellente manière pour Sony de marquer durablement l'année anniversaire de l'une de ses licences emblématiques. Reste désormais à attendre l'annonce officielle de Sony pour confirmer définitivement cette nouvelle aventure grecque.
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