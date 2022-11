God of War Ragnarök : Une sortie sur PC prévue ?

God of War Ragnarök sort-il sur PC ?

En 2018, Santa Monica Studio a sorti, un opus se voulant être un reboot pour la franchise. Ayant rencontré un véritable succès à son lancement officiel, une suite a été annoncée. Portant le nom de, celle-ci est désormais disponible sur PS4 et PS5.Sachant que God of War (2018) a bénéficié d'un portage sur PC, sorti quelques années plus tard, les joueurs et les joueuses se demandent siAu moment où nous écrivons ces lignes, Santa Monica Studio n'a pas partagé d'informations quant à. Néanmoins, depuis de nombreux mois maintenant, Sony multiplie les portages de ses jeux sur PC. Pêle-mêle, nous pourrions ainsi citer. Sans oublier, bien évidemment, le portage PC de God of War (2018), qui s'est rendu disponible au cours du mois de janvier de cette année 2022. De ce fait, il est tout à fait possible, et très probable, que, à l'avenir.Notons que quatre ans séparent la sortie de God of War (2018) sur PlayStation et l'arrivée du portage sur PC. Or, puisque Sony compte accélérer son rythme quant aux portages,, si ce projet est bel et bien prévu. Cependant, rappelons qu'il ne s'agit là que d'une estimation.Évidemment, nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article et de vous tenir informés si et dès que Santa Monica Studio et Sony communiquent à ce sujet. En attendant une annonce officielle, nous vous renvoyons vers notre test de God of War Ragnarök , pour vous donner une idée de l'expérience proposée dans ce deuxième opus.