God of War Ragnarok se montre en images

Après environ un an d'attente, nous avons enfin plus d'informations sur la suite de God of War, qui a clôturé le PlayStation Showcase de ce 9 septembre. Nous avons pu nous délecter d'une bande-annonce de trois minutes,L'histoire se déroule plusieurs années après le premier épisode et l'accent sera mis sur l'héritage d'Atreus, qui veut comprendre plus que jamais quelle est sa destinée. Kratos, bien décidé à protéger son fils, verra sa tâche être compliquée sur son chemin.Il semblerait que Thor soit également de passage dans cet épisode, étant donné que Mjölnir, son marteau, fait une petite apparition dans ce trailer. Sony précise également que nous découvrirons de nouvelles capacités et runes, sans entrer dans les détails. Il va pour cela falloir patienter encore un peu. Pour nous consoler, nous avons eu le droit à quelques séquences de gameplay.Malheureusement,. Enfin, comme le montre la fin du trailer,