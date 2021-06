God of War Ragnarok repousse sa date de sortie à 2022

Lol Sony slipped the God of War delay into this Q&A https://t.co/fs0KNUryHS pic.twitter.com/8Fzpl5Nt1E — Jason Schreier (@jasonschreier) June 2, 2021

Concernant God of War, le projet a démarré un peu plus tard. Nous avons donc décidé de repousser le jeu à l’année prochaine, afin que Santa Monica Studio puisse nous proposer un God of War exceptionnel.

Lors d'une session de questions-réponses avec, à la tête dedepuis quelques mois, nous avons appris via le blog officiel de PlayStation (repéré par Jason Schreier)que l'une des plus grosses productions du studio, et il s'agit du tant attenduAnnoncé pour cette année 2021,. La raison de cette décision est, selon, que le titre est « affecté par l'accès à la capture de mouvement ». De ce fait, les développeurs ont pris la décision de repousser le titre afin d'offrir aux joueurs un « jeu incroyable ».À l'heure actuelle, God of War Ragnarok n'a pas livré beaucoup d'informations quant à son contenu, mais nous devrions avoir davantage de détails dans les mois à venir.