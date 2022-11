God of War Ragnarök : MàJ 02.02, tous les détails

Patch notes de la MàJ 02.02 de God of War Ragnarök Spécifique à la PS5 Ajustements de service Spécifique à la PS4 Stabilité et Performance Correction quant à un crash rare pouvant apparaître à la fin de l'affrontement contre le premier boss. Déjà corrigé sur PS5 via le patch v02.01.

Correction quant à un crash pouvant apparaître de façon aléatoire durant une partie. Déjà corrigé sur PS5 via le patch v02.01.

Correction quant à un crash lors de l'utilisation du casque Platinum Wireless. Non applicable pour la PS5.

Prise en charge de la langue Polonaise Ajout du language audio Polonais pour les joueurs ayant acheté une version physique du jeu en Pologne.

Note : Assurez-vous que le jeu soit complètement installé, via le disque ou bien via internet, et que la mise à jour 2.02 soit téléchargée avant d'activer la langue Polonaise dans les paramètres. Si le jeu n'est pas complètement installé, vous n'aurez pas accès à l'audio ni aux sous-titres pour les dialogues. Afin de corriger cela, fermer l'application et relancez-la après avoir complètement installé le jeu et après avoir téléchargé la mise à jour.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis la sortie officielle de God of War Ragnarök , les développeurs de chez Santa Monica Studio travaillent sur le titre afin d'apporter des ajustements et corriger quelques problèmes techniques. Dans ce sens, le studio a récemment déployé, soit la. Celle-ci est essentiellement corrective.Mais, sans plus tarder, voici, disponible sur PS5 et PS4.est disponible depuis le 9 novembre 2022. Le titre est à retrouver sur consoles PlayStation, et ce selon plusieurs éditions. Notre test du jeu est disponible. Par ailleurs, si vous débutez votre aventure et que vous avez besoin d'aide, sachez que nous avons préparé plusieurs guides