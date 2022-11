God of War Ragnarök : Les armures de Kratos, comment modifier leur apparence ?

Modifier l'apparence des armures de Kratos

Rendez-vous dans le menu in-game (Pavé Tactile sur PS4/PS5).

Allez dans l'onglet « Armure ».

Sélectionnez l'armure dont vous voulez modifier l'apparence.

Maintenez la touche Carré.

Dans la liste apparaissant à l'écran, choisissez l'armure possédant le design qui vous intéresse. Choisissez également la version qui vous plaît, si plusieurs sont disponibles.

Maintenez la touche Carré pour appliquer et confirmer votre choix.

Sur, il est tout à fait possible de modifier l'apparence des armures portées par Kratos. Ce processus permet, ainsi, aux joueurs de choisir le design d'un équipement qui leur plaît et de l'apposer à une armure ayant des statistiques qui les intéressent. Dans ce guide, nous vous expliquonset, surAvant toute chose, notons que ce processus de modification (également appelé « transmogrification » ou « transmog » en anglais) n'est pas disponible au début de l'aventure, sur. En effet, il convient d'avoir amélioré les armures de votre choix jusqu'au niveau maximum, soit 9. Ce qui nécessite diverses ressources et points d'expérience, comme vous le savez probablement déjà.Une fois que vous possédez des armures améliorées au maximum, et que vous désirezde certaines d'entre elles, il vous suffit de suivre les étapes suivantes :Comme vous pourrez le voir grâce aux images ci-dessous, nous avons choisi d'apposer le design de la Cuirasse des Larmes de Corbeaux (deuxième version) au Plastron Parfait de Nidavellir. Ceci nous a permis de garder les statistiques dudit plastron, tout en profitant de l'apparence de la Cuirasse des Larmes de Corbeaux.Pour rappel,est disponible depuis le 9 novembre 2022. Le titre est à retrouver sur consoles PlayStation, et ce selon plusieurs éditions. Par ailleurs, si vous débutez votre aventure et que vous avez besoin d'aide, sachez que nous avons préparé plusieurs guides