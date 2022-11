God of War Ragnarök : Les 4 cerfs, où les trouver ?

Emplacement des 4 cerfs sur God of War Ragnarök

Cerf bleu

Emplacement : Dans la zone « Les plaines ».



Cerf orange Emplacement : Dans la zone « Les dolines ».



Cerf doré Emplacement : Dans la zone « Les plaines », notamment dans le Puit à souhaits.



Cerf rose Emplacement : Dans la zone « La jungle ».



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Sur, les joueurs et les joueuses auront la possibilité d'accomplir diverses quêtes secondaires et activités annexes (aussi dits « services »). D'ailleurs, l'une d'entre elles, donnée à un moment précis par le personnage Ratatoskr (à retrouver près de la maison de Sindri), est intitulée « À chaque saison son cerf ». Comme son nom l'indique, pour terminer cette quête, vous devez trouver et interagir avec 4 cerfs, au total. Dans ce guide dédié, nous vous indiquonsNotons, tout de suite, qu'afin de trouver(nommés Dáinn, Dvalinn, Duneyrr et Durathor), vous n'aurez pas besoin de vous rendre dans plusieurs royaumes. En effet, ces animaux se trouvent tous à, et plus précisément dans la région nommée « Le Cratère ».Néanmoins, afin de rejoindre leur emplacement et interagir avec eux, il est nécessaire d'avoir avancé dans la quête principale deet d'avoir débloqué certains éléments (nous ne vous en dirons pas plus, afin de ne pas vous spoiler). Ainsi, nous vous recommandons de vous intéresser à la complétion de ce service qu'en end-game.Sans plus tarder, voici en images(à l'endroit où le symbole représentant Kratos est positionné sur la carte), à retrouver surUne fois que vous avez interagi avec tous, retournez voir Ratatoskr et discuter avec ledit personnage. Vous obtiendrez votre récompense et vous aurez alors terminé le service « À chaque saison son cerf ». De plus, vous obtiendrez le trophée « Cerf-vice rendu ».est disponible depuis le 9 novembre 2022. Le titre est à retrouver sur consoles PlayStation, et ce selon plusieurs éditions. Notre test du jeu est disponible. Par ailleurs, si vous débutez votre aventure et que vous avez besoin d'aide, sachez que nous avons préparé plusieurs guides concernant