God of War Ragnarök : Le mode Photo est disponible

Depuis la sortie officielle de, de nombreux joueurs et joueuses attendaient avec impatience l'arrivée du mode Photo sur le dernier titre de Santa Monica Studio. Ces derniers seront, alors, ravis d'apprendre que lComme vous le savez probablement déjà, God of War Ragnarök a accueilli une mise à jour, soit la 03.00, le 5 décembre dernier. Celle-ci a, notamment, apporté. Ainsi, les joueurs et les joueuses peuvent dès à présent immortaliser leur aventure aux côtés d'Atreus et de Kratos, en prenant divers clichés.Le mode Photo de God of War Ragnarök possède, d'ailleurs,. À commencer par l'ajout d'expressions faciales pour Kratos, Atreus, Freya, Book, Sindri, Tyr, Angrboda ou encore Thor et Thrúd. De plus, il est possible de masquer des personnages principaux ou secondaires durant une scène, afin de ne prendre que le paysage ou un objet du décor bien précis.Le mode Photo vous laisse, évidemment, ajuster la profondeur de champ, la distance focale, la position de la caméra, la luminosité, la saturation, le grain de l'image, et bien d'autres éléments. Finalement, sachez qu'il est possible d'ajouter des vignettes, des bordures ou encore des logos à vos clichés.Pour rappel, God of War Ragnarök est à retrouver sur consoles PlayStation. Notre test du jeu est disponible. Par ailleurs, si vous débutez votre aventure et que vous avez besoin d'aide, sachez que nous avons préparé plusieurs guides