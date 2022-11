God of War Ragnarök : L'association PETA dénonce les maltraitances contre le loup géant Garm

BOY, it’s like Grey Wolf Sif all over again.



If you’re cold, they’re cold. Tyr was wrong to chain this pup up and leave him outside in the freezing cold of Helheim.@SonySantaMonica we need a “PETA mode” so #GodofWarRagnarok can be played without violence to animals! 🐺 pic.twitter.com/AQ0x7n8K1s — PETA (@peta) November 16, 2022

you know its not a real wolf, right?



we do not encourage anyone to fight or hurt any animals in the real world. — cory barlog (@corybarlog) November 17, 2022

Disponible depuis le 9 novembre 2022,est très souvent au cœur de l'actualité vidéoludique depuis sa sortie officielle. Cette fois-ci, le titre refait parler de lui, et ce pour une raison bien spécifique.À travers une courte vidéo, disponible via une publication sur Twitter,(« Pour une Éthique dans le Traitement des Animaux »), Garm, présent sur God of War Ragnarök. Ils pointent ainsi le fait que Garm est « enchaîné, dehors, dans le froid, depuis des années », et ce sans nourriture, eau et refuge.Ainsi,, permettant « aux joueurs de passer Garm sans le blesser » et que le jeu puisse être « joué sans violence envers les animaux ». Cory Barlog a d'ailleurs répondu à cela et a écrit : « Vous savez que ce n'est pas un vrai loup, n'est-ce pas ? Nous n'encourageons personne à faire du mal aux animaux dans la vraie vie ».Ce n'est pas la première fois que PETA interpelle des studios de développement, à ce sujet. En effet, l'association avait, par le passé, demandé à Ubisoft de retirer le mini-jeu de combat de coqs, présents surPour rappel, God of War Ragnarök est à retrouver sur consoles PlayStation, et ce selon plusieurs éditions. Par ailleurs, si vous débutez votre aventure et que vous avez besoin d'aide, sachez que nous avons préparé plusieurs guides