God of War Ragnarök : Carte au trésor « Orteils de géant », solution

Carte au trésor « Orteils de géant » de God of War Ragnarök, solution

Les Jötnar ne sont peut-être plus de ces royaumes, mais des géants dominent encore les Vanes. Si mon trésor peut paraître insignifiant comparé à leurs branchages luxuriants, je préfère penser qu'il ne demander qu'à germer.

Sur, vous aurez l'opportunité de ramasser de nombreuses cartes aux trésors, vous indiquant l'emplacement d'un butin disséminé aux quatre coins des neuf royaumes. La localisation dudit trésor est représentée par une image, qu'il est possible de consulter dans le menu en jeu, et plus précisément dans l'onglet « Objectifs » puis « Services », une fois la carte récupérée.Néanmoins, il est parfois difficile de déchiffrer le visuel, de comprendre la description et donc de savoir où se situe tel ou tel trésor. De ce fait, dans ce guide dédié, nous vous dévoilons l'emplacement du butin, et donc, deintitulée, disponible surAttention, certains endroits ne peuvent être atteints qu'après avoir débloqué des éléments de jeu bien précis. Nous vous conseillons donc de vous intéresser aux cartes qu'après avoir terminé God of War Ragnarök.est à récupérer dans la zone « Autel », après les « Chutes de la Déesse », à Vanaheim. Avant de vous dévoiler, remarquons que la description affiliée à cetteest plutôt intéressante et donne quelques indices. D'ailleurs, la voici :Celle-ci indique un endroit bien spécifique du royaume de, soit derrière l'accès mystique positionné à côté de l'atelier dans la zone « Delta de la rivière ». C'est après avoir rejoint le point le plus élevé que vous pourrez apercevoir un point lumineux doré, au sol. En vous approchant, vous pourrez interagir avec et ainsi récupérer. D'ailleurs, nous vous indiquons l'emplacement exact grâce aux images ci-dessous (symbole représentant la position de Kratos, sur la carte).Rappelons, pour finir, queest sorti le 9 novembre 2022. Le titre est à retrouver sur consoles PlayStation, et ce selon plusieurs éditions. Notre test du jeu est disponible. Par ailleurs, si vous débutez votre aventure et que vous avez besoin d'aide, sachez que nous avons préparé plusieurs guides concernant