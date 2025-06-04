God of War : Le prochain jeu fuite, mais il est loin d'être celui auquel vous pensez

Il semblerait qu'un nouveau jeu God of War, attaché au genre metroidvania, soit en développement.
Cela fait plusieurs années maintenant que les joueurs et les joueuses attendent d'avoir de nouvelles informations concernant l'avenir de la franchise God of War. D'après une récente rumeur, un nouveau jeu God of War, dans le style metroidvania, serait en préparation
.
Un jeu God of War metroidvania en approche ?
En effet, il y a très peu de temps, Tom Henderson a répondu à un internaute sur Twitter/X à propos d'un jeu spin-off God of War. Le journaliste et insider a ainsi expliqué avoir entendu « beaucoup de rumeurs
» concernant ce potentiel projet vidéoludique, qui serait bien éloigné de l'opus de 2018 et de Ragnarök :
J'entends beaucoup de rumeurs sur le jeu 2.5D/metroidvania ou ce qu'il sera, oui. Il semble que l'échelle soit beaucoup plus petite que ce que je pensais au départ.
Des propos auxquels Jeff Grubb a répondu par un « Yeah », apportant un peu plus de poids à l'ensemble. De ce fait, il se pourrait bien qu'un jeu God of War metroidvania voit le jour
, dans un futur plus ou moins proche
. Toutefois, ces informations sont, pour l'heure, à prendre avec des pincettes, car rien n'a été officialisé ou bien confirmé.
La confirmation lors du prochain State of Play ?
Il se peut que ce nouveau projet vidéoludique God of War soit annoncé, et donc montré, lors du prochain State of Play, qui est, pour rappel, prévu pour ce mercredi 4 juin 2025, à 23h (heure française).
D'après les informations partagées par PlayStation à propos de ce nouvel événement, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à des détails concernant « des titres indispensables disponibles prochainement sur PS5. Le show braquera les projecteurs sur une sélection de grands jeux développés par des créateurs à travers le monde
». Affaire à suivre donc...
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