God of War : Le prochain jeu fuite, mais il est loin d'être celui auquel vous pensez

Il semblerait qu'un nouveau jeu God of War, attaché au genre metroidvania, soit en développement.

Un jeu God of War metroidvania en approche ?

J'entends beaucoup de rumeurs sur le jeu 2.5D/metroidvania ou ce qu'il sera, oui. Il semble que l'échelle soit beaucoup plus petite que ce que je pensais au départ.

Hearing a lot of scuttlebutt about the 2.5D/metroidvania game or whatever it will be, yeah. Seems to be much smaller in scale than what I initially thought. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) June 3, 2025

La confirmation lors du prochain State of Play ?

Cela fait plusieurs années maintenant que les joueurs et les joueuses attendent d'avoir de nouvelles informations concernant l'avenir de la franchise God of War. D'après une récente rumeur,En effet, il y a très peu de temps, Tom Henderson a répondu à un internaute sur Twitter/X à propos d'un jeu spin-off God of War. Le journaliste et insider a ainsi expliqué avoir entendu « beaucoup de rumeurs » concernant ce potentiel projet vidéoludique, qui serait bien éloigné de l'opus de 2018 et de Ragnarök :Des propos auxquels Jeff Grubb a répondu par un « Yeah », apportant un peu plus de poids à l'ensemble.. Toutefois, ces informations sont, pour l'heure, à prendre avec des pincettes, car rien n'a été officialisé ou bien confirmé.Il se peut que ce nouveau projet vidéoludique God of War soit annoncé, et donc montré, lors du prochain State of Play, qui est, pour rappel, prévu pour ce mercredi 4 juin 2025, à 23h (heure française).D'après les informations partagées par PlayStation à propos de ce nouvel événement, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à des détails concernant « des titres indispensables disponibles prochainement sur PS5. Le show braquera les projecteurs sur une sélection de grands jeux développés par des créateurs à travers le monde ». Affaire à suivre donc...