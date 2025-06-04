God of War : Le prochain jeu fuite, mais il est loin d'être celui auquel vous pensez

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 04 juin 2025 à 12h19
Il semblerait qu'un nouveau jeu God of War, attaché au genre metroidvania, soit en développement.
God of War : Le prochain jeu fuite, mais il est loin d'être celui auquel vous pensez
Cela fait plusieurs années maintenant que les joueurs et les joueuses attendent d'avoir de nouvelles informations concernant l'avenir de la franchise God of War. D'après une récente rumeur, un nouveau jeu God of War, dans le style metroidvania, serait en préparation.

Un jeu God of War metroidvania en approche ?

god-of-war-ragnarok-visuel
En effet, il y a très peu de temps, Tom Henderson a répondu à un internaute sur Twitter/X à propos d'un jeu spin-off God of War. Le journaliste et insider a ainsi expliqué avoir entendu « beaucoup de rumeurs » concernant ce potentiel projet vidéoludique, qui serait bien éloigné de l'opus de 2018 et de Ragnarök : 
J'entends beaucoup de rumeurs sur le jeu 2.5D/metroidvania ou ce qu'il sera, oui. Il semble que l'échelle soit beaucoup plus petite que ce que je pensais au départ.
Des propos auxquels Jeff Grubb a répondu par un « Yeah », apportant un peu plus de poids à l'ensemble. De ce fait, il se pourrait bien qu'un jeu God of War metroidvania voit le jour, dans un futur plus ou moins proche. Toutefois, ces informations sont, pour l'heure, à prendre avec des pincettes, car rien n'a été officialisé ou bien confirmé.

La confirmation lors du prochain State of Play ?

god-of-war-visuel-kratos
Il se peut que ce nouveau projet vidéoludique God of War soit annoncé, et donc montré, lors du prochain State of Play, qui est, pour rappel, prévu pour ce mercredi 4 juin 2025, à 23h (heure française).

D'après les informations partagées par PlayStation à propos de ce nouvel événement, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à des détails concernant « des titres indispensables disponibles prochainement sur PS5. Le show braquera les projecteurs sur une sélection de grands jeux développés par des créateurs à travers le monde ». Affaire à suivre donc...
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

God of War : De nouvelles mythologies à l'honneur dans le prochain opus de la saga ?
God of War Ragnarök 15 avril 2026

God of War : De nouvelles mythologies à l'honneur dans le prochain opus de la saga ?

Alors que les rumeurs se multiplient concernant le nouveau jeu God of War, l'un des souhaits des joueurs pourrait bien devenir réalité. Après les mythologies grecques et nordiques, de nouveaux dieux venus d'ailleurs pourraient s'inviter à la fête.
God of War : Le prochain jeu bientôt annoncé ?
God of War Ragnarök 13 avril 2026

God of War : Le prochain jeu bientôt annoncé ?

L'avenir de la franchise God of War pourrait se préciser davantage dans les jours, voire semaines, à venir, selon cette nouvelle rumeur.
Après God of War, Bluepoint Games souhaitait créer un spin-off pour une autre franchise de PlayStation
God of War Ragnarök 02 mars 2026

Après God of War, Bluepoint Games souhaitait créer un spin-off pour une autre franchise de PlayStation

Annulé par Sony, le jeu service God of War développé par Bluepoint refait parler de lui par la voix de Jason Schreier. Il révèle un détail étonnant sur le projet, mais aussi une autre idée imaginée par le studio pour une autre licence.

commentaire (0)