God of War : Le potentiel metroidvania en préparation aurait pris du retard

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 19 juin 2025 à 11h01
Le potentiel nouveau jeu God of War, qui serait rattaché au genre metroidvania, ne serait pas prévu pour cette année, selon une récente rumeur.
God of War : Le potentiel metroidvania en préparation aurait pris du retard
Il y a de cela quelques semaines, une rumeur laissait entendre qu'un nouveau jeu God of War, qui appartiendrait au genre du metroidvania et qui se déroulerait en Grèce, serait en développement. Il y a très peu de temps, de nouvelles informations non officielles indiquent que ce nouveau titre God of War ne devrait pas arriver avant un petit moment.

Le nouveau jeu God of War metroidvania aurait été reporté

god-of-war-visuel-kratos
En effet, durant le dernier épisode de Last of the Nintendogs, l'insider et journaliste Jeff Grubb a expliqué que le prochain jeu God of War aurait été repoussé à l'année 2026. C'est au cours d'une discussion à propos des potentiels titres pouvant débarquer sur Nintendo Switch 2 que l'insider a dévoilé cette information :
J'ai Marathon et le nouveau projet God of War en Grèce qui n'a pas été annoncé et dont j'ai entendu dire qu'il avait été repoussé à 2026.
Ainsi, bien que ce nouveau projet vidéoludique rattaché à la franchise God of War n'ait pas encore été annoncé officiellement, il semblerait que sa sortie ne se fera pas avant un bon moment (si le jeu est bel et bien en développement). Nul doute que nous en saurons plus à son sujet en temps voulu.

Miniature vidéo

Un projet God of War encore très mystérieux

god-of-war-ragnarok-visuel
Comme dit précédemment, ce potentiel nouveau jeu God of War n'a pas été officialisé, au moment où nous écrivons ces lignes. De ce fait, à l'heure actuelle, nous ne savons que très peu de choses à son sujet. D'après diverses rumeurs, le titre, qui serait un metroidvania, pourrait inviter les joueurs et les joueuses à incarner le frère de Kratos, Deimos, et son histoire pourrait se dérouler en Grèce. Or, rien n'est encore sûr, comme vous l'aurez compris.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

God of War : De nouvelles mythologies à l'honneur dans le prochain opus de la saga ?
God of War Ragnarök 15 avril 2026

God of War : De nouvelles mythologies à l'honneur dans le prochain opus de la saga ?

Alors que les rumeurs se multiplient concernant le nouveau jeu God of War, l'un des souhaits des joueurs pourrait bien devenir réalité. Après les mythologies grecques et nordiques, de nouveaux dieux venus d'ailleurs pourraient s'inviter à la fête.
God of War : Le prochain jeu bientôt annoncé ?
God of War Ragnarök 13 avril 2026

God of War : Le prochain jeu bientôt annoncé ?

L'avenir de la franchise God of War pourrait se préciser davantage dans les jours, voire semaines, à venir, selon cette nouvelle rumeur.
Après God of War, Bluepoint Games souhaitait créer un spin-off pour une autre franchise de PlayStation
God of War Ragnarök 02 mars 2026

Après God of War, Bluepoint Games souhaitait créer un spin-off pour une autre franchise de PlayStation

Annulé par Sony, le jeu service God of War développé par Bluepoint refait parler de lui par la voix de Jason Schreier. Il révèle un détail étonnant sur le projet, mais aussi une autre idée imaginée par le studio pour une autre licence.

commentaire (0)