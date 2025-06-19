God of War : Le potentiel metroidvania en préparation aurait pris du retard

Le potentiel nouveau jeu God of War, qui serait rattaché au genre metroidvania, ne serait pas prévu pour cette année, selon une récente rumeur.
Il y a de cela quelques semaines, une rumeur laissait entendre qu'un nouveau jeu God of War, qui appartiendrait au genre du metroidvania et qui se déroulerait en Grèce, serait en développement. Il y a très peu de temps, de nouvelles informations non officielles indiquent que ce nouveau titre God of War ne devrait pas arriver avant un petit moment
.
Le nouveau jeu God of War metroidvania aurait été reporté
En effet, durant le dernier épisode de Last of the Nintendogs, l'insider et journaliste Jeff Grubb a expliqué que le prochain jeu God of War aurait été repoussé à l'année 2026
. C'est au cours d'une discussion à propos des potentiels titres pouvant débarquer sur Nintendo Switch 2 que l'insider a dévoilé cette information :
J'ai Marathon et le nouveau projet God of War en Grèce qui n'a pas été annoncé et dont j'ai entendu dire qu'il avait été repoussé à 2026.
Ainsi, bien que ce nouveau projet vidéoludique rattaché à la franchise God of War n'ait pas encore été annoncé officiellement, il semblerait que sa sortie ne se fera pas avant un bon moment (si le jeu est bel et bien en développement). Nul doute que nous en saurons plus à son sujet en temps voulu.
Un projet God of War encore très mystérieux
Comme dit précédemment, ce potentiel nouveau jeu God of War n'a pas été officialisé, au moment où nous écrivons ces lignes. De ce fait, à l'heure actuelle, nous ne savons que très peu de choses à son sujet. D'après diverses rumeurs, le titre, qui serait un metroidvania, pourrait inviter les joueurs et les joueuses à incarner le frère de Kratos, Deimos, et son histoire pourrait se dérouler en Grèce. Or, rien n'est encore sûr, comme vous l'aurez compris.
commentaire (0)