God of War : Le potentiel metroidvania en préparation aurait pris du retard

Le potentiel nouveau jeu God of War, qui serait rattaché au genre metroidvania, ne serait pas prévu pour cette année, selon une récente rumeur.

Le nouveau jeu God of War metroidvania aurait été reporté

J'ai Marathon et le nouveau projet God of War en Grèce qui n'a pas été annoncé et dont j'ai entendu dire qu'il avait été repoussé à 2026.

Un projet God of War encore très mystérieux

Il y a de cela quelques semaines, une rumeur laissait entendre qu'un nouveau jeu God of War, qui appartiendrait au genre du metroidvania et qui se déroulerait en Grèce, serait en développement. Il y a très peu de temps,En effet, durant le dernier épisode de Last of the Nintendogs,. C'est au cours d'une discussion à propos des potentiels titres pouvant débarquer sur Nintendo Switch 2 que l'insider a dévoilé cette information :Ainsi, bien que ce nouveau projet vidéoludique rattaché à la franchise God of War n'ait pas encore été annoncé officiellement, il semblerait que sa sortie ne se fera pas avant un bon moment (si le jeu est bel et bien en développement). Nul doute que nous en saurons plus à son sujet en temps voulu.Comme dit précédemment, ce potentiel nouveau jeu God of War n'a pas été officialisé, au moment où nous écrivons ces lignes. De ce fait, à l'heure actuelle, nous ne savons que très peu de choses à son sujet. D'après diverses rumeurs, le titre, qui serait un metroidvania, pourrait inviter les joueurs et les joueuses à incarner le frère de Kratos, Deimos, et son histoire pourrait se dérouler en Grèce. Or, rien n'est encore sûr, comme vous l'aurez compris.