Malgré les packs en boutique, GOALS nous promet de ne pas être pay-to-win

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 10 juin 2026 à 16h08
Disponible en free-to-play depuis quelques jours, GOALS soulève forcément la question de sa monétisation. Le studio nous explique comment il compte faire vivre son jeu sans jamais basculer dans le piège toxique du Pay-to-Win.
Malgré les packs en boutique, GOALS nous promet de ne pas être pay-to-win

C'est la grande crainte des joueurs dès qu'un jeu compétitif adopte le modèle de la gratuité : voir les joueurs les plus fortunés acheter leur victoire à grands coups de carte bancaire. Alors que le mode Ultimate Team d'Electronic Arts essuie régulièrement des critiques sur son aspect mercantile, le nouveau venu GOALS débarque avec la ferme intention de prouver qu'un jeu de foot free-to-play peut être éthique et respectueux de sa communauté.

Des packs cosmétiques et des accélérateurs, rien de plus

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Pour faire tourner la boutique, GOALS s'appuie sur la vente de éléments esthétiques et de packs de joueurs. Cependant, le studio a posé une ligne rouge très claire pour éviter toute dérive compétitive. Lors de notre entretien exclusif, le fondateur a tenu à rassurer les joueurs sur l'équité du titre :

Vous pouvez accélérer la collecte de packs, mais vous ne pouvez pas acheter l'accès à quoi que ce soit qui vous donnerait un avantage indisponible via le gameplay.

Cela nous laisse toutefois perplexes, étant donné qu'en achetant des packs, les joueurs obtiendront rapidement des cartes plus fortes que celui qui progresse uniquement en jouant. Il faudra donc voir comment le jeu s'équilibre malgré tout, et si acheter des packs donne effectivement des avantages.

Le grind et le talent d'abord

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Dans GOALS, la boutique est pensée comme un bonus de temps, pas comme un passe-droit pour écraser la concurrence. Le studio insiste sur le fait que l'investissement personnel sera toujours mieux récompensé que le portefeuille : « les meilleures récompenses possibles proviennent du fait de jouer au jeu ».

Ce choix est d'autant plus crucial que le jeu compte lancer son propre circuit esports officiel peu après la sortie. Une décision saine pour légitimer la compétition, à condition que l'économie du jeu reste équilibrée au fil des saisons et ne dégringole pas dans le pay-to-win, comme l'est la saga EA SPORTS FC.

Dans tous les cas, GOALS reste disponible en free-to-play sur PC, PS5 et Xbox Series.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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