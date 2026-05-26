Le nouveau jeu de foot, GOALS, pourrait proposer... des tenues Fortnite

Le monopole d'EA SPORTS FC pourrait bien vaciller. Attendu de longue date, le jeu de football gratuit GOALS sort la semaine prochaine. Avec une philosophie centrée sur les joueurs et des collaborations inattendues avec Fortnite et KSI, ce nouveau venu promet de secouer sérieusement le marché du ballon rond virtuel.

Le marché des simulations de football s'apprête à voir débarquer un nouveau concurrent à EA SPORTS FC. Alors que la franchise d'Electronic Arts domine sans partage depuis des années, un nouveau challenger nommé GOALS prépare sa sortie la semaine prochaine. Ce titre AAA, entièrement gratuit, suscite déjà d'immenses attentes chez les passionnés du ballon rond virtuel, souvent déçus par les promesses non tenues des cadors du secteur. L'équipe de développement a pris le temps de peaufiner son projet en adoptant une approche radicalement différente, plaçant les envies de la communauté au centre de ses priorités, soi-disant.

Une alliance inattendue avec le géant Fortnite

Pour marquer les esprits dès son lancement, le studio ne fait pas les choses à moitié et tease des partenariats colossaux. Le premier d'entre eux, et sans doute le plus surprenant, concerne une collaboration directe avec le célèbre Battle Royale d'Epic Games. Fortnite a déjà évoqué le partenariat, bien que nous ne sachions pas ce que cela nous réserve pour le moment.

Selon les premiers indices laissés par les développeurs, il serait question d'un échange de cosmétiques inédit. Les joueurs pourraient ainsi utiliser leurs tenues favorites de Fortnite directement sur les pelouses de GOALS, et inversement. Le compte officiel du jeu a d'ailleurs répondu de manière très équivoque à un internaute qui espérait cette fonctionnalité.

Si ce niveau de collaboration se confirme, le jeu est indéniablement voué à un succès retentissant.

Cette stratégie d'ouverture vers d'autres univers vidéoludiques montre une volonté claire de casser les codes traditionnels de la simulation sportive pour attirer un public beaucoup plus large et diversifié. Quitte à être moqué par certains joueurs.

Le phénomène KSI entre sur le terrain

La seconde annonce majeure concerne une figure incontournable du divertissement numérique. Une récente image promotionnelle dévoilée par le studio montre la silhouette très reconnaissable du créateur de contenu et boxeur britannique KSI. Associée à une carte virtuelle portant la mention « Originals », cette image laisse peu de place au doute quant à l'implication de l'influenceur dans le jeu.

La première collab "Originals" sur #GOALS pourrait être @KSI ? Ca serait très lourd en terme de com' 👀



Un pack contenant son skin pourrait être dispo dans la boutique, les stats ainsi que le potentiel seraient randoms.



A voir quand ça sortira. pic.twitter.com/w2VoqE4TNw — I am French (@IamFrench) May 21, 2026

L'intégration de personnalités d'Internet, au-delà des simples athlètes professionnels, confirme la direction résolument moderne et pop-culturelle que souhaite prendre ce nouveau titre. En s'associant avec des figures aussi influentes, les créateurs s'assurent une visibilité maximale pour le jour de la sortie. Et s'éloignent réellement de l'expérience proposée par FC 26 et toute la licence EA SPORTS FC.

Dans tous les cas, nous en saurons plus dès le 4 juin, date de sortie de GOALS, en free-to-play, sur PC, PS5 et Xbox Series.