GOALS nous explique l'absence volontaire de licences officielles

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 11 juin 2026 à 14h17
Pas de Real Madrid, pas de Kylian Mbappé ni de licences officielles au programme de GOALS. Découvrez pourquoi ce choix esthétique audacieux cache en réalité une mécanique de jeu de gestion ultra-profonde.
GOALS nous explique l'absence volontaire de licences officielles

À première vue, lancer une simulation de football sans posséder les droits de la FIFA ou de l'UEFA peut ressembler à un suicide commercial. Le grand public est historiquement très attaché aux vrais maillots et aux visages des stars du ballon rond. Pourtant, à l'occasion de la sortie de GOALS, ses créateurs nous ont révélé lors d'un entretien exclusif que l'absence de licences n'est pas un aveu de faiblesse financière, mais un véritable choix de game design.

En finir avec le syndrome des équipes clones

goals-licence

Pour le studio, le modèle des jeux sous licence officielle tourne en rond. Disposer de dizaines de milliers de vrais footballeurs ne sert à rien si la communauté finit par utiliser les mêmes athlètes métas dans chaque match en ligne.

Dans la plupart des matchs, vous avez des joueurs en doublon, ce qui n'a pas vraiment de sens pour nous. En optant pour des joueurs uniques, nous pouvons créer une profondeur beaucoup plus intéressante.

En s'affranchissant du réel, GOALS injecte des mécaniques inédites de light RPG et de management qui rappellent la série Football Manager. Les joueurs virtuels que vous recrutez ne sont pas de simples statistiques figées sur une carte.

Progression, vieillissement et retraite

goals-effectif

Le jeu intègre un cycle de vie complet pour vos effectifs. Vos joueurs vont progresser, vieillir et finir par prendre leur retraite sportive. Cette approche force le joueur à utiliser son sens stratégique en dehors du terrain pour renouveler constamment son club et ne pas utiliser pendant de longs mois la même équipe.

Un pari rafraîchissant qui pourrait bien séduire les puristes de la tactique, mais qui pourrait déplaire à celles et ceux qui ne souhaitent pas forcément s'investir sur le long terme. 

Dans tous les cas, GOALS est dès maintenant disponible en free-to-play sur toutes les plateformes. Lors de cette même interview, nous avons également abordé la gestion du modèle économique, qui ne devrait jamais dévier vers le pay-to-win, en dépit de la présence des packs en boutique.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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