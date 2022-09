GOALS, le concurrent de FIFA, annonce un premier playtest

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Il y a un peu plus d'un an, deux jeux de foot ont été annoncés coup sur coup. Le premier est, est développé par un ancien joueur professionnel de Counter-Strike et particulièrement amateur des jeux de foot, alors que le deuxième est UFL , qui s'est bien montré ces derniers mois, avec du gameplay, contrairement au premier. Mais cela ne devrait plus tarder, puisque des tests plus importants sont lancés.En effet, dans une publication sur le site officiel , nous pouvons lire que. Cela passera par « l'Arène », un lieu fermé dans lequel les joueurs ont pour simple objectif de marquer le plus de points en tentant de mettre des buts. Durant deux minutes, chaque fois que vous tirerez dans le ballon, un canon vous en enverra un autre. Pour rajouter un petit défi, des cibles sont présentes à certains endroits du but.Grâce à cette Arène,. Ce playtest, le premier ouvert au public, n'est toutefois pas accessible à tous. Seuls quelques membres de la communauté y auront accès dans un premier temps, avant de voir le nombre d'accréditations augmenter au fil du temps, si tout se déroule parfaitement. Si vous souhaitez avoir une chance d'y participer, il est primordial de rejoindre le Discord de GOALS , ce qui vous permettra, en outre, de suivre l'activité du jeu de foot, qui se veut compétitif et fait pour les joueurs.ne possède aucune date de sortie, mais devrait arriver sur PC, PS5 et Xbox Series.