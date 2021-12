GOALS dévoile un premier trailer, sans gameplay

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

En août 2021, nous avions appris qu'un nouveau jeu de foot était en développement (juste avant l'annonce d' UFL , un quatrième jeu de foot). Celui-ci se veut ambitieux et se qualifie même de triple A, pouvant donc suggérer qu'il a les moyens de venir concurrencer EA Sports avec FIFA, qui est très, très bien implémenté sur le marché. À l'époque, l'annonce était passée assez inaperçue, puisque nous n'avions eu le droit qu'à une petite série de tweets.Aujourd'hui, les développeurs ont franchi un nouveau cap avec un premier trailer qui, malgré le manque d'images intéressantes pour les amateurs de football, rappelle ses convictions. Ainsi,est un jeu axé sur le multijoueur, sans aucun composant payant, ce qui l'écarte de fait avec FIFA, qui au fil du temps est devenu pay-to-win. Autre point fort comparé à son concurrent annoncé,, un avantage pour permettre à tous les joueurs de lancer une partie ensemble.Ce jeu sera également axé sur l'esport, permettant, peut-être, à certains de se dévoiler grâce à un gameplay basé sur les performances et non pas les cartes de joueurs en notre possession. La vidéo se conclut sur la phrase « Rendez le football aux joueurs », qui est évidemment un petit tacle à EA Sports et la franchise FIFA.Espérons en savoir un peu plus à propos de, avec du gameplay et des informations sur le contenu en lui-même assez vite. Aucune date de sortie n'a pour le moment été annoncée, ni aucune fenêtre. Le jeu arrivera toutefois sur PC, PlayStation et Xbox.