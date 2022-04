Ghost Recon : Un nouvel opus déjà en développement ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Voilà une nouvelle qui pourrait donner le sourire aux adorateurs de la franchise Ghost Recon, laquelle n'est pas au meilleur de sa forme. En effet, Breakpoint, dernier épisode en date, n'accueillera plus aucun contenu , deux ans et quelques mois après sa sortie, alors que Frontline , un battle royale free-to-play, semble être en proie à de nombreuses difficultés, en plus d'avoir obtenu des avis peu encourageants de la part de la communauté.Cependant, selon Kotaku . Ce serait Ubisoft Paris qui serait à la tête du projet, depuis plus d'un an., ce qui suggère que les premières informations soient partagées d'ici quelques mois, tout au plus.Les détails sur le jeu en lui-même sont maigres, mais nous imaginons mal Ubisoft emprunter le chemin du multijoueur, puisque la franchise est davantage axée sur le solo. Kotaku précise tout de même que, ce qui ne manquera pas de faire parler, encore une fois.Un événement majeur organisé par Ubisoft semble décidément se dessiner, étant donné que le studio aurait une vingtaine d'annonces à faire , sur des jeux non annoncés et des mises à jour. Rajoutons à cela Pathfinder, un potentiel battle royale, ayant fuité il y a peu