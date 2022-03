Ubisoft aurait une vingtaine d'annonces à faire, un grand événement à prévoir ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Ubisoft ne connaît pas sa meilleure période, notamment parce que les derniers jeux sortis n'ont pas eu le succès escompté. Hormis Assassin's Creed Valhalla et Immortals Fenyx Rising, rares sont les productions du studio qui ont répondu aux attentes. Nous pensons notamment à Watch Dogs Legions et Far Cry 6, qui ont déçu la communauté. Toutefois, Ubisoft ne se laisse pas abattre,. Plusieurs jeux ont récemment été annoncés, et, au total, ce seraitCette information émane de Tom Henderson , qui a prouvé à maintes reprises, par le passé, sa fiabilité.. Parmi les productions présentes, nous devrions voir des jeux déjà annoncés et de retour sur le devant de la scène, à l'image de Skull & Bones, qui va prochainement lancer des tests . Les autres jeux mentionnés sont Avatar : Frontiers of Pandora , ou encore The Division Heartland. Enfin, il se pourrait qu' une suite à Immortals Fenyx Rising fasse une apparition , tout comme le prochain Assassin's Creed En bref, après de longs mois plutôt calmes côté sorties,, pour le plus grand plaisir de certains. Bien évidemment, même si cela semble plausible, il faut garder à l'esprit que rien n'est officiel, pour le moment.